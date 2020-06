D1B: Trois joueurs de l'Union SG pas prolongés © RUSG Division 1B Sébastien Sterpigny

Soufiane El Banouhi, Enzo D'Alberto et Isaiah Young ne sont pas conservés.



L'Union Saint-Gilloise a annoncé qu'elle ne prolongerait pas Soufiane El Banouhi et Enzo D'Alberto dont les contrats prennent fin, ni le prêt Isaiah Young qui retourne donc au Werder Bremen.



"En cette fin de l'exercice 2019-2020, les contrats de nos joueurs Soufiane El Banouhi et Enzo D'Alberto prennent fin. Ceux-ci ne seront pas prolongés et la Royale Union Saint-Gilloise les remercie pour leur implication, dévouement et professionnalisme. Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite de leur carrière. Le prêt d'Isaiah Young, qui nous venait du Werder Bremen, ne sera également pas prolongé. Merci pour tout Souf, Enzo et Isaiah", a indiqué le club saint-gillois.