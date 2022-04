Westerlo avait quitté la Jupiler Pro League à l'issue de la saison 2016-2017. Deux ans pus tard, le club avait été repris par l'homme d'affaires turc Oktay Erçan. Dans le cas d'une défaite ou d'un partage de Westerlo à Lommel samedi, il faudrait attendre le résultat des Molenbekois dimanche (20h00) à Deinze. Le RWDM compte lui-même 7 points d'avance sur Waasland-Beveren, 3e, et est donc tout proche d'un barrage (en aller-retour fin avril) contre le 17e de Jupiler Pro League, qui pourrait bien être Seraing.

Cette 26e journée de D1B débutera vendredi soir par un duel entre le Lierse et Waasland-Beveren et les regard seront aussi tournés vers le bas du classement où Virton, 8e et lanterne, rouge, compte 9 points de retard sur Lommel. Le club luxembourgeois reçoit Mouscron dimanche (16h00) mais sait son avenir plus que menacé en D1B.