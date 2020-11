Lucas Van Eenoo directement sur corner (22e), Igor Vetokele (37e) et Atabey Cicek (62e) ont signé ce troisième succès des Campinois. Désormais, toutes les équipes ont disputé dix matches. Après ce succès, Westerlo conserve la 6e position mais compte 14 points tout comme Deinze (5e), qui restait sur une belle victoire 3-0 sur Seraing, et Lommel (4e). Le trio de tête est composé de l'Union Saint-Gilloise (23 points), Seraing (18) et le RWDM (15), qui se déplace chez le leader dimanche à 16 heures.

A l'autre bout, on retrouve le Lierse (10 points) 7e et le Club Bruges NXT (4 points), qui n'a pas encore gagné un match, huitième.