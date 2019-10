Les Saint-Gillois ont été rejoints en toute fin de match à Lokeren.

Westerlo victorieux vendredi face au Beerschot, OHL battu de façon surprise à Roulers samedi alors que Virton l'emportait dans les arrêts de jeu face à Lommel, l'Union avait l'occasion de rejoindre les Gaumais en tête de la D1B.

Pour cela, il fallait vaincre une formation de Lokeren qui avait retrouvé des couleurs la semaine dernière en allant s'imposer à OHL et qui semblait bien décidée à débuter une série puisque les Waaslandiens mettaient la pression d'entrée.

Les Unionistes résistaient bien et puis commençaient à combiner. Nielsen trouvait le gardien sur la route de son coup franc avant que Haugen ne manque une belle occasion à la 20e. Ce n'était que partie remise pour le Norvégien puisqu'à la 35e, bien lancé par Nielsen, Haugen ne manquait pas son face à face avec Verhulst et inscrivait son premier but en compétition officielle pour l'Union.

Aux commandes, l'Union laissait le jeu à son adversaire et se créait moins de possibilité. A un quart d'heure du terme, Christiansen jouait même la carte de la prudence en faisait sortir Haugen pour Hamzaoui. Malheureusement pour les Saint-Gillois, ils concédaient un penalty en fin de match, permettant à Beridze d'arracher l'égalisation pour Lokeren.

Lokeren - Union 1-1

Lokeren: Verhulst, Koike, Van Damme, Filipovic, De Jonghe (82e Hajric), Tirpan, N'Ganga, Diakhate (66e Said), Beridze, Navarro (49e Straetman), Habibou.

Union: Saussez, Vega, Kandouss, Perdichizzi, Kis, Mehlem, Teuma, Nielsen, Tabekou, Fixelles (68e Gerard), Haugen (77e Hamzaoui).

Arbitre: M. Vermeire.

Avertissements: Haugen,

Exclusion: 88e Kis (2j.)

Les buts: 35e Haugen (0-1), 90e Beridze (1-1).