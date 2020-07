Le KMSK Deinze, qui a assuré sa promotion en D1B, a obtenue le transfert libre du gardien de but William Dutoit en provenance du KV Ostende où il était arrivé au terme de son contrat.

Le Français de 31 ans a signé un contrat de trois saisons, avec une option pour une année supplémentaire.

"Je ne vois certainement pas cela comme un pas en arrière, au contraire. Le projet du KMSK Deinze et de son ambitieux président m'attire énormément", explique Dutoit. "Je veux grandir avec ce club et aider à réaliser son rêve de D1A. Ce défi me plaît beaucoup".

Ces trois dernières années et demie, Dutoit a joué à Ostende, qui était venu le chercher à Saint-Trond en janvier 2017. Auparavant, il a joué en 2e division à Boussu Dour et à Lens, Vesoul et Belfort en France.