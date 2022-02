Les contours de l'accord ont été présentés mardi en terre gantoise. Denijs Van De Weghe, devenu président par intérim en 2011 et officiellement président du club depuis 2012, conserve son poste. Olivier Van de Vijver est le responsable commercial. Hiroyuki Ono, responsable du groupe d'investissement, devient vice-président et a expliqué qu'ACA Football Partners aura les fonctions de "Chief Football Officer" et "Chief Strategy Officer" avec l'objectif d'amener Deinze en Jupiler Pro League.

"J'ai eu contact avec ce groupe l'été dernier, j'avais des propositions de Dubaï et des Etats-Unis", a expliqué Denijs Van De Weghe. "Son discours m'a séduit. Leurs responsables ne veulent pas seulement reprendre Deinze mais aussi d'autres clubs encore. La seule chose qui va changer à Deinze est que le club aura plus de moyens financiers et que la cellule scouting va s'élargir."

Reste que tout le volet sportif se retrouve aux mains de la société d'investissement de Singapour. "Ils sont depuis déjà une dizaine d'années dans le football, et leur connaissance en la matière est plus large que la mienne", s'est défendu Denijs Van De Weghe. "Notre objectif est de rejoindre à terme la Jupiler Pro League. Etape par étape. On veut être plus loin dans deux ans que là où l'on est aujourd'hui. Et de préférence dans une nouvelle enceinte, la Dakota Arena."

Deinze occupe la 4e place en 1B avec 24 points en 17 journées pour 37 déjà au leader Westerlo et 30 à Waasland-Beveren, 2e avec un match de plus.