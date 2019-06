Olivier Deschacht (38 ans) a reçu une proposition de OHL pour poursuivre sa carrière de joueur.

Franky Vercauteren, son premier coach en Espoirs à Anderlecht, estime que son expérience ferait du bien à son équipe. Deschacht est charmé par l'intérêt, seul la distance et les embouteillages entre Destelbergen et Louvain le font douter. Il aimerait encore jouer une saison et refuserait donc de devenir le T2 de Vanderhaeghe à Courtrai.