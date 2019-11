La curiosité était de mise. Trois mois et demi plus tard, les statistiques plaident difficilement en faveur de l’Italo-Belge : 229 minutes (dont 45 contre Dessel en « Croky Cup ») en quinze journées. « Être au coup d’envoi pour la deuxième fois de rang me fait du bien. J’avais besoin de temps de jeu », souligne-t-il. « Je manque de rythme mais je me sens de mieux dans mes actions et dans mes prises de décision. » Aligné au milieu de terrain pour orienter le jeu des Verts, le numéro 91 ne veut pas précipiter les choses. « L’entraîneur Dino Toppmöller me fait confiance. Les choses ne viendront pas du jour au lendemain. Je dois rester tranquille, calme et continuer à travailler. Je donne le maximum quand j’en ai la possibilité. » Montant en puissance à défaut de marcher sur l’eau, il s’est appuyé sur Turpel pour délivrer la passe décisive sur le but de Stelvio Cruz (51e). « Il faut être décisif en football. C’est important de l’être et d’aider l’équipe en toutes circonstances. Je suis content. » Les Gaumais furent incapables de prendre la mesure de Roulariens compacts, solides dans le trafic aérien et auteurs de plusieurs fautes. « La réussite nous tourne le dos. C’est le football. Il y a eu beaucoup de semelles. Dans le même ordre d’idée(s), je ne comprends pas pourquoi l’arbitre ne siffle pas un penalty. Camargo met en danger l’intégrité physique de Salimo (Sylla). Il saute avec son pied au niveau de la tête. Un jeu dangereux doit être sifflé grand rectangle ou pas. Oui, c’est frustrant. » Le bilan est d’un point sur neuf avant d’accueillir Westerlo. « Se prendre la tête est inutile. Je reste positif. » Le bougre espère être au coup d’envoi samedi.