Préparateur physique de Seraing depuis juillet 2020, Dimitri Chèvremont n’est pas très connu dans le milieu du ballon rond. Le Dalhemois, papa d’une petite Juliette (3 ans) se livre.

Dimitri, pouvez-vous vous présenter ?

“Je suis professeur d’éducation physique et, depuis une dizaine d’années, je suis beaucoup de colloques ou de conférences touchant à la préparation physique sur internet. Je n’ai pas de diplôme à proprement parler, je me suis formé au fil des années et, aussi, grâce à l’écolage de Bernard Smeets.”

Un collègue habitant Dalhem (près de Visé), le même village que vous…

“Oui, mais on se connaissait d’avant. Bernard était préfet au collège Saint-Hadelin à Visé quand j’y étais étudiant. Puis on a ensuite un peu joué ensemble à l’Elan Dalhem. Quand j’ai commencé la préparation physique, il m’a soutenu et aidé. Je lui suis très reconnaissant.”

Vous avez été écarté du HC Visé (handball) à une semaine de la reprise, comment avez-vous atterri à Seraing ?

(...)