Après les départs de Lecomte, Fadhloun, Cordaro et Schmit, les dirigeants virtonais ont fait savoir à Jérémy Grain qu’il ne poursuivrait, lui non plus, pas l’aventure avec l’Excelsior en division 1 B l’an prochain.

Dans le même temps, le journal luxembourgeois du Wort indique que Samir Hadji a signé un contrat avec le club du sud du pays. Attaquant de 29 ans, celui qui portait cette saison la tunique du Fola Esch a terminé meilleur buteur de BGL (premier échelon luxembourgeois) lors du défunt championnat.

Après avoir déjà annoncé officiellement les arrivés de Dino Toppmöller (entraineur, Dudelange) est des joueurs Kevin Malget (Dudelange), Marwane Benamra (Mondorf) et Filip Bojic (Petange), les vert et blanc confirment leur mercato à forte conotation luxembourgeoise. Rappelons également que Danel Sinani et Dave Turpel, qui évoluent tous les deux à Dudelange, sont également annoncé du côté de Virton par la presse luxembourgeoise. Le club n’a pas encore confirmé l’information.