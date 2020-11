Drazen Brncic a bien connu l’Union Saint-Gilloise et le RWDME Et pour cause, l’actuel entraîneur du RFC Liège a coaché les deux clubs de la capitale, lors de la saison 2014-2015 à l’Union et puis de 2016 à 2019 au RWDM. Deux clubs que l’entraîneur a marqué de son empreinte, mais aussi deux clubs qui ont marqué la carrière de celui qui a tout de même porté les couleurs du Sporting Charleroi et de l’AC Milan lorsqu’il était joueur.

Drazen, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsqu’on évoque l’Union et le RWDM ?

"Ce sont deux équipes synonymes de moments inoubliables dans ma vie et ma carrière d’entraîneur."

Et de réussite aussi, comme lors de votre passage à l’Union ?

"Je ne suis resté qu’une saison à l’Union mais j’ai vécu cette montée en D2 alors que le club venait de vivre des années de galère. Ma mission était de remettre le club sur le droit chemin, sans aucune ambition affichée car l’équipe n’était pas faite pour ça. Et au final, nous sommes montés. Certes c’était via le biais du jeu des licences mais ce match contre Sprimont, qui nous assure la montée en D2, reste un moment inoubliable."

Vous vous souvenez de votre arrivée à l’Union ?

