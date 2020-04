Si plusieurs des sept clubs recalés n’obtenaient pas leur licence Pro via la CBAS (Cour belge d’arbitrage pour le sport), les plus grands clubs belges proposent une solution afin de compléter la D1B.

D’après nos confrères du Belang van Limburg, ils voudraient remplir les places vacantes par leurs équipes de U21, comme c’est déjà le cas aux Pays-Bas, où Jong Ajax, Jong PSV, Jong AZ et Jong Utrecht évoluent en D2.

En cas de titre, les U21 ne pourraient pas monter en D1A. Pour le moment, seulement 19 clubs (dont Deinze et le RWDM) ont obtenu une licence professionnelle. Un groupe de travail devra analyser la meilleure formule possible. Le Club Bruges et Genk sont depuis longtemps partisans de cette formule.