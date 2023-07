Mathias Francotte, de la RAAL aux Francs Borains : "La Challenger Pro League, ce n’est qu’une première étape"

A 25 ans, le Louviérois grimpe d’un échelon après une fin de saison en Nationale 1 en boulet de canon. Et quitte donc la RAAL après cinq saisons. Ambitieux et auteur d’une bonne saison, ce latéral aux trois poumons a saisi l’opportunité qu’on lui proposait : enfin évoluer en D1B alors que rester à la RAAL ne lui garantissait, à court terme, que la N1. L’ancien espoir de Courtrai nous retrace les éléments déterminants dans son choix.

guillement "Ma décision de quitter la RAAL était prise après la défaite contre Liège."

Mathias, vous voilà donc en D1B !

"Oui, c’était un objectif et il est atteint mais la Challenger Pro League, ce n’est qu’une première étape. Maintenant, je vais tout donner sur le terrain pour remercier la confiance placée en moi. Et ça commencera lundi avec la reprise."

Justement, une reprise si tôt, vous n’étiez pas habitué.

"Non mais j’ai pu prendre mes vacances et je suis prêt !"

Quels sont vos objectifs personnels et collectifs ?

"L’objectif clairement est de prendre de l’expérience et enchainer les matchs et j’espère que sur le terrain, l’équipe obtiendra de bons résultats. On apprend tous les jours, même en fin de carrière. Maintenant que je suis en D1B, je vise la D1A et pourquoi pas monter avec le club ?"

Division, groupe, coach… tout sera nouveau. Comment l’appréhendez-vous ?

"Je n’ai pas plus d’appréhension que ça. Les premiers contacts avec le coach ont été bons. Il m’a confié que j’étais un élément important pour lui et pour l’équipe. A 25 ans, j’ai déjà emmagasiné pas mal de bouteilles et je suis dans mes plus belles années. Je sais aussi qu’il faut travailler encore plus pour réussir mon intégration et ma saison. A la RAAL, j’étais un des plus vieux, ce sera différent aux Francs Borains mais je sens que c’est un bon groupe. Tout le monde a été accueillant avec moi. Chaabi m’a un peu charrié avec le fait que je n’avais jamais battu le RFB avec la RAAL mais c’était amusant."

guillement "Un seul problème à la RAAL mais les personnes compétentes le régleront."

Même si c’était dans l’air, quitter la RAAL n’a pas dû être simple. Vous y étiez depuis cinq saisons.

"Non évidemment, la décision n’a pas été simple. Je pars, en plus, pour le club rival de ces dernières années. C’était toutefois mûrement réfléchi. C’était la meilleure chose pour moi et ma carrière. Je voulais jouer en D1B et le RFB me le permet. J’ai pensé à moi avant tout car je sais que quand la RAAL n’aurait plus eu besoin de moi, il n’y aurait pas eu de pitié à me pousser vers la sortie comme on a pu le voir avec d’autres joueurs ces dernières saisons. J’ai préféré prendre mon destin en mains. Les négociations ont été dures mais c’est le foot."

Seule la division a penché dans la balance ?

"Ça a joué effectivement mais ma décision était déjà prise au terme du match contre Liège (NdlR : avant-dernière journée qui a été synonyme de non montée en D1B pour la RAAL). Ma non-titularisation, c’est l’élément déclencheur. Je ne comprends toujours pas et je ne suis pas le seul."

On vous sent un peu amer sur cette fin de saison.

"J’étais l’ailier le plus performant et je débute sur le banc pour le match le plus important de l’année ! C’est difficilement compréhensible. Mais cette saison, j’avais déjà connu des périodes d’incompréhension. Par exemple, je réalise un super match contre Charleroi et je me retrouve sur le banc le match suivant. J’ai clairement manqué de considération cette saison et j’ai encore du mal à comprendre certains choix. Je pense que c’était le bon moment pour partir."

Un problème de sélection ?

"La seule chose que je peux ajouter est qu’il n’y a qu’un seul problème à la RAAL mais il y a beaucoup de personnes compétences et intelligentes à la RAAL pour le solutionner. Après, la RAAL, c’est un très bon club, un très bon projet avec de supers belles infrastructures. Je ne me fais aucun souci pour leur avenir et je ne leur souhaite que le meilleur. Le président, Nicolas Baquet, mes équipiers, les Ultras… plein de gens vont me manquer. J’ai connu de supers moments avec notamment la Coupe de Belgique."