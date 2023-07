Les Francs Borains ont repris le chemin des entraînements avec la D1B en ligne de mire : “Le groupe a montré l’envie de travailler ensemble” (VIDÉOS)

Pour ce premier entraînement de la saison, une vingtaine de joueurs étaient présents sur le terrain dont cinq tests (dont Mahel Valadas qui évoluait à Vedette il y a deux saisons). Le groupe n’est pas encore au complet. “Mais je ne suis pas inquiet. Par rapport à l’année passée, on est déjà bien avancé. On a ciblé les profils qu’on voulait maintenant, il faut qu’ils nous rejoignent”, explique le coach Arnauld Mercier.

Coach, comment s’est passée la reprise ?

”Il fallait d’abord décompresser et digérer la saison mais j’avais hâte de reprendre, de ressentir l’arrivée des nouveaux joueurs pour voir ce qui les anime dans le quotidien, voir leur manière de faire et de penser et les aider pour les intégrer au mieux.”

Comment avez-vous trouvé les joueurs ?

”C’est un groupe qui a montré de l’envie de travailler ensemble. J’ai aimé le sérieux et le dynamisme mis dans cette séance. Mais il y a toujours beaucoup d’énergie au tout début. Les jeunes veulent se montrer. La passion continue à animer tout le monde mais il est important que les joueurs apprennent à se connaître dans un cadre de travail plus important qu’auparavant. Je voulais le faire ressentir aux joueurs. Et puis, j’avais surtout hâte de reprendre avec mon staff.”

Reprise des entrainements aux Francs Borains pour la saison 2023-2024. ©RFB

En tout cas, l’encadrement du groupe a bien changé.

”Oui effectivement, le staff technique a changé et Thomas Evrard a désormais une double casquette en devenant aussi Team Manager. Pour moi, il était important de mixer expérience et jeunesse aussi dans le staff. À côté de cela, nous avons adapté l’organisation médicale. On l’a fait évoluer pour répondre à nos besoins avec une collaboration avec le docteur Vincent Renaud et le kiné Benoit Legrand. Au stade, ce seront les soins immédiats tandis que les grosses blessures seront soignées chez le kiné car il dispose d’une infrastructure que le club ne peut pas, encore, se permettre au stade.”

Indispensable de revoir cette cellule médicale ?

”C’était en tout cas important de répondre à nos besoins au quotidien. J’étais très satisfait du travail entrepris par Aurélien et son équipe mais ce que Benoit nous apporte est véritablement un plus.”

Revenons au groupe. Quels profils vous manque-t-il ?

”On aura le renfort d’un gardien (NdlR : pour compléter le duo Audin-Saussez). On avait filé deux cibles mais nous n’avons pas réussi à en emmener un des deux. Mais on va en transférer un. Pour le reste, on va d’abord regarder ce qu’il nous reste et je trouve qu’on n’est pas encore trop mal lotis. La défense est peut-être le secteur où on doit se renforcer mais des joueurs vont nous rejoindre. On a déjà bien travaillé. Le but premier est d’avoir une équipe équilibrée. On a gardé ceux qu’on voulait conserver. Bravo aux dirigeants, c’est que le projet est intéressant. On garde nos attaquants et on apporte un mix de jeunesse et d’expérience. Je suis satisfait car le noyau dur est resté et eux composaient notre force de la défunte saison.”

Les quatres nouvelles recrues déjà officielles du RFB. ©RFB

Qu’en est-il des tests ?

”Le foot fait qu’il y a beaucoup de joueurs sur le marché et certains joueurs, même de D1 en France, acceptent de faire des tests chez nous. Notre approche est de les considérer, dès le départ, comme des joueurs à part entière et pas seulement sur un match. Une telle attitude nous laisse de la marge.”

Qu’en est-il de Fuakala, Deschryver, Sousa et Diallo ?

”Les trois premiers ne restent pas. Clément n’a pas accepté notre proposition. Et malheureusement, il y a d’autres joueurs sur le marché. Pourtant, pour ce qu’il a apporté, il aurait mérité de nous accompagner dans cette aventure. Quant à Diallo, il a fait la reprise au RWDM et je lui souhaite de percer là-bas, même s’il n’est pas exclu qu’il nous revienne. Ce genre de prêt est toujours intéressant pour nous.”

Qu’est-ce qui a changé dans cette reprise par rapport à il y a un an ?

”On a vu beaucoup de monde s’affairer au niveau des infrastructures et on a vu des bénévoles être très présents pour aménager les terrains. On a mis en place un cadre avec un petit-déjeuner à 8h30. C’est important pour la cohésion de groupe et alimenter son corps car si tu veux optimiser la performance, il faut optimiser tout le reste. On a aussi réalisé des tests pour évaluer chacun et établir des protocoles individuels pour travailler sur les faiblesses.”

L'éclairage est augmenté au Stade Vedette. Indispensable pour la Challenger Pro League pour les Francs Borains. ©RFB

Quel est le plus grand défi pour le RFB cette saison ?

”Atteindre l’objectif le plus vite possible en prenant le plus rapidement possible la mesure de son championnat. Notre objectif sera tout d’abord le maintien et pourquoi pas aller jouer les trouble-fêtes avec une équipe performante. On a des compétiteurs dans l’équipe mais il ne faut pas se tromper d’objectif.”

Quel est votre programme ?

”On va évaluer les joueurs mercredi avec la VMA. On fera ensuite du volume pour travailler le moteur avec notamment une grosse séance dans le Bois de Jurbise. Ce sera chaud. C’est une semaine dédiée à la reprise, au volume de course. Chaque semaine a son objectif. Ensuite, ce sera un premier match contre Rouen (NdlR : un stage à La Bresse, dans les Vosges est aussi au programme du 17 au 21 juillet).”