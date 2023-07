Comme pressenti, c’est bien Tom Colpaert qui va succéder à Sébastien Rousseau à ce poste d’adjoint. L’association entre les deux entraineurs aux Francs Borains ne sera pas inédite puisque les deux hommes étaient déjà ensemble à Roulers il y a six ans.

A 53 ans Tom Colpaert quitte Anderlecht où il était Team Manager pour retrouver une place d’entraineur sur le banc en Challenger Pro League.

”J’ai beaucoup appris à Anderlecht, ça va m’aider aux Francs Borains. J’étais toujours avec l’équipe, le staff concernant les préparations de match et d’entrainement, détaille Tom Colpaert sur les réseaux sociaux du club. Je suis content de retravailler avec Arnauld. Du temps de Roulers, on avait réalisé du bon travail. On avait même joué le tour final pour la montée alors qu’on avait commencé à zéro. On s’était trouvé petit à petit. À ce moment-là, Jérémy Zaremba (NdlR: préparateur physique RFB) était là aussi. Je suis vraiment content de les revoir et avec Arnauld, depuis ce temps, on s’est tous les deux amélioré dans le travail tactique et technique. Je pense que la D1B sera très intéressante. Il y aura des équipes ambitieuses, le niveau va augmenter et je pense qu'il y aura davantage de spectacle. On essaiera d'y contribuer."

Le RFB part en stage dans une petite semaine à La Bresse après son premier match amical contre Rouen le 14. L’effectif d’Arnauld Mercier continue de prendre forme, les annonces se sont accélérées ces derniers jours.