Dans un petit stade à Eu, à côté de Rouen, l’équipe d’Arnauld Mercier sera privée de Kevin Vandendriessche (opéré d’une hernie discale) et de Benjamin Boulenger (pas disponible).

”Tout le monde aura du temps de jeu et ça va permettre de voir six joueurs en tests. Trois par période de 45 minutes, commence Arnauld Mercier. C’est une prise de repères et d’automatismes entre les nouveaux et les anciens. On va appliquer la discipline mise en place. Ce seront deux périodes de 45 minutes de plein jeu, on sera dans l’efficacité. Dans les six joueurs en tests, trois sont avec nous déjà depuis dix jours. Comme je l’avais déjà dit, je veux qu’ils soient considérés comme des joueurs du groupe et pas venir seulement pour les matchs sans prises de contact. D’autres joueurs sont arrivés cette semaine. Quant à l’adversaire, c’est une équipe de Rouen qui est remontée en Nationale après dix ans d’absence.”

Après ce match, ils auront un stage à La Bresse du 17 au 21 juillet.