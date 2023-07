Tom Colpaert a quitté le grand RSCA pour les Francs Borains : “Je deviendrai un vrai Borain” (PORTRAIT)

Fini le faste de Neerpede et du Lotto Park où chaque instant de vie des pros était filmé, place désormais au vieillissant stade Vedette. “Le Stade n’a pas beaucoup changé par rapport à mes souvenirs mais il a gardé tout son charme”, sourit Tom Colpaert.

Les Francs Borains

Pour le voir débarquer dans le Hainaut, il a fallu un appel d’Arnauld Mercier et des semaines à le convaincre. “Sans ça, je n’avais pas du tout envisagé quitter Anderlecht”, affirme ce père de deux enfants (un footballeur en P2 flandrienne et une future avocate). En arrivant aux Francs Borains, Tom Colpaert apporte aussi cette touche néerlandophone dans un univers très francophone.

”Arnauld avait déjà essayé de me convaincre autrefois mais j’étais bien dans mon rôle, je faisais ce que je voulais. Finalement, l’appel du banc et du terrain a recommencé à chatouiller, se souvient-il. Il m’a alors convaincu de voir la direction. Et ça s’est super bien passé. J’ai vu aussi l’évolution du projet : Scimé, Fellaini, les joueurs… et puis déjà la présence de Bouchez. Je me suis donc dit que ça valait la peine. Ensuite, j’ai toujours aimé venir ici. Après, évidemment, il y a moins de monde dans l’entourage mais il y a tellement à faire. Je sens que les bénévoles veulent aider et travailler dans le même sens. Ils se donnent tous. J’apprécie. C’est un énorme challenge pour moi mais je constate les efforts qui sont faits. Lors de mon arrivée, j’ai vite retrouvé les bonnes sensations. Ça m’avait manqué. Et il y a de bons joueurs ici. Ça m’a même impressionné même s’il y a encore du boulot à faire en zone défensive. À l’entraînement, en tout cas, j’ai pu constater l’engagement.”

Son rôle aux côtés de Mercier

À Boussu, il retrouve une place de T2 après cinq ans comme team manager. Un changement qu’il a vite appréhendé et des repères auprès de Mercier qu’il a vite retrouvés.

”Je suis quelqu’un de direct et avec Arnauld, on est dans l’échange, le partage. Je n’ai pas peur de lui dire ce que je pense quand on est entre-nous mais une fois en dehors du bureau, c’est lui qui prend la décision et je veillerai à ce qu’on suive tous son message, la même direction.”

Depuis le départ d’Arnauld de Roulers (saison 2017-2018), plusieurs années ont passé. “Arnauld n’a pas beaucoup changé depuis Roulers. Je trouve qu’il a évolué techniquement et tactiquement mais il a plus d’expérience aussi. Je le sens aussi plus ouvert et plus demandeur d’échanges.”

À Vedette, il compte en tout cas relever le défi en mettant sa personnalité au service des Verts. “Je suis quelqu’un qui se donne à 100 % et qui joint les actes à la parole. Je suis aussi quelqu’un qui va droit au but. J’espère que je serai vite un vrai Borain ! J’apprends quelques mots en Borain d’ailleurs”, se marre ce polyglotte (néerlandais, français, anglais, allemand et un peu espagnol).

Son expérience d’Anderlecht

Dans le Borinage, il arrive avec cette expérience bruxelloise. Une corde en plus par rapport à Roulers, un club proche de ses racines où il a écrit un énorme chapitre comme joueur et entraineur. “J’ai un peu piqué les idées d’Anderlecht et des adversaires aussi, rigole cet ancien espoir du Sporting.

À l’ombre de Saint-Guidon, où Zetterberg est devenu son meilleur ami depuis l’adolescence, il a évidemment côtoyé de grands noms ces dernières années comme Vincent Kompany.

”J’ai beaucoup appris aux côtés de tous ces coachs. Comme dans l’approche des joueurs car il est important de vraiment connaître leur état d’esprit. Le RSCA, c’est vraiment la meilleure école que j’ai pu avoir. Grâce à ça, je suis un meilleur T2. Notamment dans la cohésion du groupe. Il est important de souder l’équipe car la saison va être très longue et difficile. Il faut que chacun se batte pour le groupe, s’enthousiasme ce fan de NBA et de lecture (thriller et historique). En NBA, des joueurs ne jouent que quelques minutes et ils savent qu’ils sont là pour ça mais ils le font à fond ! C’est important cette cohésion aussi chez nous. D’être au service du groupe.”