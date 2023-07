Après le stage à La Bresse et deux amicaux, les Francs Borains vont “accentuer le travail et être plus précis dans les exigences”

Dans les Vosges, le staff a surtout pu découvrir les joueurs sous une autre facette.

”Ça s’est très bien passé, c’était un moment privilégié. On a pu travailler dans un cadre idéal, se souvient l’entraineur Arnauld Mercier. Les joueurs ont apprécié. On a pu faire des tests lors des deux matchs et on a réalisé un très gros travail de fond, on a fait du volume entre les deux rendez-vous. Mais ça s’inscrivait dans une certaine logique. Après, ce genre de stage, ça passe assez vite car on avait parfois trois entrainements sur la journée avec un réveil musculaire avant le premier entrainement de la journée. On a pu travailler, jauger et juger pour connaitre les joueurs. Je trouve qu’ils ont répondu présents. Ça a bien travaillé, dans la bonne humeur et avec de l’enthousiasme. Ils n’ont pas rechigné à la tâche.”

Il a surtout pu être attentif à l’intégration des nouveaux et des tests. “Avec l’ossature qu’on a gardée, j’avais déjà des garanties et des certitudes. Ils essaient d’emmener les nouveaux avec cet état d’esprit. Durant le stage, c’était travail et bonne humeur.”

Cette semaine, les Verts ont accueilli deux nouveaux officiellement, puisque le staff continue à effectuer des tests. L’Irlandais Healy et le Belgo-Polonais Patryk Walicki (prêt) en provenance de La Gantoise. Celui-ci est arrivé pour jouer 45 minutes face aux Luxembourgeois sans période d’adaptation. “C’était une découverte totale évidemment mais c’est un jeune international, il va vite s’adapter, répond le coach. L’Irlandais a déjà pu montrer sa frappe avec un but. Il a fait ce qu’il devait faire. Il a montré de bonnes choses tant aux entrainements qu’en matchs.”

À trois semaines du premier match officiel en Challenger Pro League, les Francs Borains vont passer un cap dans leur préparation. “On aimerait accentuer davantage le travail. On rentre dans la quatrième semaine, on sera donc un peu plus précis sur nos attentes. On sera aussi plus exigeant aussi. On travaille et on attend de trouver les bons défenseurs.”

Le programme prévoit désormais un amical contre Tubize vendredi. Un autre rendez-vous devrait être ajouté pour les jours suivants.