Les Francs Borains cartonnent à Tubize (0-5)

Deux semaines avant d’effectuer leurs grands débuts en Challenger pro League, les Francs Borains se déplaçaient à Tubize pour leur quatrième rencontre amicale depuis l’entame de la préparation. La partie se déroulait en quatre quart-temps de trente minutes, ce dont profitait Arnauld Mercier pour donner du temps de jeu à tout son noyau, à l’exception de Dimitri Mohamed (blessé) qui est resté dans les tribunes. C’était l’occasion de découvrir les derniers renforts (Gillekens, Curaci et Walicki), mais aussi plusieurs joueurs à l’essai. Parmi ceux-ci, Matondo (Cholet), Obissa (AC Ajaccio) qui est passé par l’Olympic de Charleroi il y a deux ans et Proper Mendy (Kaysar – Kazakhstan) qui était déjà au RFB il y a quelques années, tous les trois évoluant au poste de défenseur central. Mais aussi Platon Matiukov, un jeune gardien en provenance de Biélorussie. La sélection des joueurs alignés lors des deux premiers quart-temps était proche de ce qui sera l’équipe type, avec Saussez, Francotte,, Mpati, Itrak, Healy, Tainmont, Chevalier et Lavie. C’est d’ailleurs pendant cette période, que les Borains faisaient la différence en inscrivant la bagatelle de quatre buts, que se partageaient Chevalier (2) et Lavie (2) et qui étaient aussi à l’assist (Lavie 2, Chevalier et Tainmont). Les deux derniers quart-temps étaient nettement moins fluide, pour ne pas dire insipide. Toutefois, en fin de match, le Polonais Walicki fixait les chiffres (0-5). « On a eu une bonne approche sur l’équipe mise en place lors des deux premiers quart-temps. On a eu la maitrise avec des changements de rythme et des phases de jeu intéressants. Je suis satisfait de l’esprit général. Les attaquants ont marqué » ce qui est bon pour la confiance. On doit encore s’améliorer sur l’aspect défensif. On tente de trouver les meilleures solutions possibles. Nous sommes toujours à la recherche de joueurs dans ce secteur ainsi qu’un gardien de but. Les Choses devraient bouger dans les prochains jours », précisait Arnauld Mercier