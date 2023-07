Les Francs Borains intensifient leur préparation : “Il y a encore du travail, mais on est sur la bonne voie”, affirme Corenthyn Lavie

D’ailleurs, à ce sujet, il nous confiait que le club était toujours à la recherche de défenseurs centraux, mais aussi d’un gardien, d’où les tests effectués à ces postes.

À Tubize, chacun a pu découvrir toute la classe de Healy qui a été rayonnant au milieu de terrain, et un secteur offensif déjà bien en forme.

”C’était important de marquer des buts et prendre de la confiance pour les semaines à venir. Ce n’est pas en quelques semaines que nous allions perdre ce qu’il y a entre nous. Le duo avec Teddy Chevalier a de nouveau bien fonctionné, qui est plutôt un trio avec Clément Tainmont, soulignait Corenthyn Lavie très en verve, auteur de deux buts et de deux assists, qui nous parle de la préparation. On commence à se mettre à niveau physiquement, ce qui est la principale occupation après plusieurs semaines de repos. Puis, on bosse tactiquement avec le coach et les nouveaux qu’on doit intégrer au système. Pour l’instant, cela se passe très bien, il nous reste encore quelques matches de préparation avant le début de championnat. Forcément, il y a encore du travail, mais on est sur la bonne voie. On a hâte d’y être.”

Les Verts seront à nouveau sur le pont ce lundi après-midi avec un nouveau match amical à Burgh Haamstede (Pays-Bas), face à une D1 grecque (Kifisia) coaché par Anastasiou ancien joueur d’Anderlecht et Ajax. Ils repartiront jeudi aux Pays-Bas, dans le Nord cette fois (Leeuwaarden), où ils effectueront un mini stage pendant lequel (vendredi), ils défieront l’équipe locale : Cambuur (D2).

”Ce sont des adversaires supérieurs à ceux rencontrés jusqu’ici, ce qui va nous permettre de mieux évaluer où nous en sommes. Les deux dernières semaines avant la reprise officielle vont s’intensifier. Un onze va certainement se dégager afin de préparer le match à Zulte. En tout cas, c’est souvent le cas à cette période. On a l’habitude de jouer ensemble et les recrues se sont mises tout de suite au diapason. Cela fait un bon mélange, on verra ce que ça donnera lors de l’entame de la compétition”, précisait l’attaquant.