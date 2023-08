Une défense en chantier mais de la qualité et de la concurrence ailleurs : les Francs Borains espèrent être parés pour la reprise

À lire aussi

À cinq jours de leur premier match, on s’est demandé si l’équipe était parée alors qu’il y a eu beaucoup de mouvements. On a décortiqué chaque secteur de jeu pour tenter d’y voir plus clair en comparant avec la défunte saison.

Gardiens : désormais de la concurrence

Il n’y avait que le jeune Audin derrière Adrien Saussez. Le gamin de dix-neuf ans a des qualités mais aucune expérience. Le club a attiré le Français Ouparine Djoco, qui renseigne tout de même 24 matchs de Ligue 1. Ce sera incontestablement un plus.

La défense : encore en chantier

C’est ce secteur qui est le plus inquiétant. Si les côtés semblent assurés avec Mpati et l’arrivée de Francotte, c’est surtout dans l’axe de la défense que le bât blesse actuellement : Deschryver, Fuakala sont partis; Mohamed et Boulenger sont blessés; Kevin Vandendriessche, indéniable renfort, est sur la touche pour plusieurs semaines encore, suite à une opération (hernie discale); Jordy Gillekens est suspendu pour les quatre premières rencontres. Il reste le jeune Donnez, ainsi que les deux derniers transferts, l’international gabonais Sidney Obissa et Hamed Karamoko Dramé qui arrive d’Akritas (D1 Chypre),. Ces deux derniers auront certainement besoin d’un temps d’adaptation. Au complet, la défense tiendra la route. Mais ça prendra du temps.

À lire aussi

Milieu de terrain : de la qualité

Les départs que sont Sada Diallo (retour au RWDM), Arib (Virton), Vannoye et Sousa ont été remplacés par Patryk Walicki un international polonais U20 prêté par la Gantoise, Thierno Diallo en provenance du RCSC U23. Mais aussi, l’Irlandais Matthew Healy qui a impressionné tout le monde lors de la préparation. S’il confirme en championnat, on risque de parler beaucoup de lui. Ajoutez à cela, Itrak, Megan Laurent et Tainmont, ce milieu de terrain est de qualité.

À lire aussi

Attaque : elle est parée

Le gros point fort la saison dernière. Souvenez-vous avec un Lavie en feu lors du second tour qui a formé un duo insaisissable avec Chevalier, lequel a affolé les compteurs avec trente buts et 25 assists. Et on n’oublie pas Hedi Chaabi. Ce secteur sera à nouveau en feu certainement cette année avec des armes en plus : Alessio Curci, international luxembourgeois, et Fodé Guirassy qui arrive du Stade Briochin (N1).