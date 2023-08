Capitaine des Francs Borains, Teddy Chevalier retrouve la Challenger Pro League avec une énorme motivation : “À 36 ans, j’ai toujours la dalle”

Teddy, impatient aussi à l’idée de revenir en D1B ?

”Oui car la préparation, c’est bien mais à un moment, il faut commencer. La préparation est longue mais en même temps, il faut être vite prêt. On veut tous entrer dans le vif du sujet.”

Pour votre retour à ce niveau, vous retrouvez directement Zulte. Ça représente quoi dans votre carrière ?

”Même si j’ai eu des hauts et des bas avec eux, je n’oublie pas que c’est l’équipe qui est venue me chercher aux Francs Borains à l’été 2009. Le club m’a permis de faire mes débuts chez les pros et de marquer mes premiers buts en pros. C’est donc un club qui a compté dans mon développement. Aujourd’hui, Zulte, c’est un très gros club. Quand je suis arrivé, ce n’était pas comme ça. Ils ont un magnifique stade. C’est un plaisir de retourner jouer là-bas car il y a toujours eu une bonne ambiance. Débuter par Zulte, c’est super. En fait, je m’en doutais un peu. Le destin fait toujours bien les choses.”

Vous avez parlé du stade. Vous préférez le Vedette de Boussu ou l’Arc-en-Ciel de Zulte ?

(Il sourit) “Je suis aux Francs Borains aujourd’hui et je m’y sens vraiment bien. Je prends beaucoup de plaisir ici. Donc, je choisis le Stade Vedette.”

Que peut-on attendre de Teddy Chevalier et des Francs Borains en CPL ?

”On va se défendre comme on peut. On sait qu’on ne part pas favoris. Je pense que ce sera difficile car beaucoup de joueurs chez nous vont découvrir la division. Ceux qui ont de l’expérience doivent la transmettre aux autres et aider les jeunes à se mettre dans le bain. Ce ne sera pas facile pour nous mais pour nos adversaires, ce ne sera pas facile non plus contre nous ! On va se battre avec nos armes pour obtenir le maintien le plus rapidement possible.”

Offensivement, l’équipe a gardé sa force de frappe. Sera-ce suffisant pour la D1B ?

”On a les qualités pour faire mal aussi en D1B. C’est un jeu de transition. Je l’ai vécu avec Mouscron. On se pensait tout beau mais on se prenait des buts en contre. Ensuite, on a revu notre organisation et on est revenu à 2-3 points du 2e. En fait, il ne faut pas être beau mais surtout bon. Je veux qu’on crée un groupe, un bloc et que les équipes qui se déplacent chez nous aient peur. On sera chiant car on ne va rien lâcher.”

Vous sortez d’une grosse saison avec un duel à distance avec Jérémy Perbet pour le titre de meilleur buteur en N1. Maintenant qu’il n’est plus dans votre division, vous ambitionnez ce titre en fin de saison ?

”C’est une catégorie supérieure où on retrouve pas mal de bons joueurs. Déjà ce week-end avec Jelle Vossen que je connais bien. Mais je suis un gagnant et je veux toujours marquer. Je vais donc toujours faire le maximum pour marquer. Si, au terme de la saison, je suis meilleur buteur, tant mieux mais si ce n’est pas le cas et que le club se maintient, alors c’est aussi tant mieux car c’est l’équipe qui prime. Je suis aussi là pour profiter de mes dernières années car je sais qu’un jour, ça va s’arrêter. On fera les comptes à la fin. Comme chaque année, je me fixe un objectif mais je le garde pour moi. Je ne veux pas parler trop vite.” (rires)

À 36 ans, où allez-vous chercher toute cette motivation ?

”Je suis un fou. (rires) C’est ancré en moi. Je ne sais pas si je pourrai m’arrêter un jour. Je suis un gagnant et c’est la passion qui prend le dessus. Plus on prend de l’âge, plus on sait qu’on devra bientôt dire stop. Je ne veux pas rater un seul moment et j’essaie de partager ça à cette équipe. En fait, j’ai toujours la dalle. Je veux aussi montrer que je suis toujours là. On peut dire que je suis fou mais tant que les résultats sont là, je m’en fous.” (rires)

C’est votre dernière année de contrat au RFB. Quel sera votre avenir ?

”C’est vrai que j’aurais préféré prolonger avec le RFB déjà maintenant mais on a trouvé un accord qui contente tout le monde. Si je preste 50 % des matchs, ce sera prolongé. C’est une motivation supplémentaire. Et puis, si ce n’est pas le cas, je n’arrêterai pas ma carrière. Je n’ai jamais été aussi bien. J’ai envie de pousser ma carrière le plus loin. Pourquoi pas jusqu'à 40 ans ?”