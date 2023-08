Malgré les tuiles en défense, les Francs Borains sont prêts : “Débuter avec Zulte doit nous permettre de nous jauger dans ce championnat”

À lire aussi

”On ne nous attend pas dimanche face à eux, à nous d’en profiter, commence Arnauld Mercier, le coach. L’idée, c’est de se libérer d’une éventuelle pression et de jouer crânement notre chance. Et puis, débuter avec Zulte doit nous permettre de nous jauger dans ce championnat, face à un ténor. On doit y aller avec beaucoup de concentration, sans trop de relâchement. La seule pression est celle de bien faire les choses.”

Alors qu’en coulisses, le Stade Vedette a mis ses habits de D1B, les tuiles se sont enchaînées pour l’effectif. Surtout en défense. À peine arrivé, Kevin Vandendriessche (milieu qui peut dépanner en défense) a dû se faire opérer d’une hernie, Benjamin Boulenger est out jusqu’à la fin de l’année, Jordy Gillekens est suspendu pour les quatre premiers matchs, Hamed Dramé est déjà parti, à peine son arrivée actée et le club a dit à Mohamed d’aller voir ailleurs (même s’il est toujours là).

Pour dimanche, l’arrière-garde risque de manquer d’expérience. “On a connu des événements malheureux avec Boul et Kevin et au moment du transfert, on ne connaissait pas la sanction de Jordy. C’est vrai, c’est compliqué, affirme le coach qui ne veut pas évoquer le cas Dramé. On a toute notre confiance dans les joueurs disponibles. Ils doivent saisir cette chance et nous montrer qu’ils peuvent répondre aux attentes. La direction va transférer, c’est évident. En attendant, j’attends du groupe de la solidarité car on a d’autres atouts dans les autres secteurs. Chacun doit jouer pour les autres. On doit s’articuler autour de cette faiblesse pour y arriver, sinon, ça peut être dangereux.”

Le groupe pourra, en tout cas, compter sur deux cars de supporters pour les encourager un dimanche soir.

Avec quelle défense ?

Boulenger (blessure ?), Vandendriessche (hernie) sont sur la touche, Dramé est déjà parti. Gillekens a quatre matchs de suspension pour entamer le championnat. Mohamed et Laurent ont reçu leur bon de sortie mais sont toujours là et seront peut-être importants en ce début de championnat.

Sélection probable : Saussez, Djoco, Mohamed (?), Obissa, Donnez, Grisez, Francotte, Mpati, Laurent (?), Piedeleu, Itrak, Healy, Walicki, Diallo, Tainmont, Lavie, Guirassy, Chevalier, Chaabi.