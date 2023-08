Le RFB crée la sensation à Zulte Waregem

En seconde période, les Flandriens poursuivaient leur domination, mais ne parvenaient à inquiéter Saussez qu’à deux reprises qui faisait le reste. Petite frayeur à la 77e minute, lorsque le Essevee marquait sur corner, mais le but était annulé pour hors-jeu. Dans les arrêts de jeu, Guirassy prenait tout le monde de vitesse avant de crucifier Bostyn, tandis que Vossen sauvait l’honneur.

”C’est un succès inespéré pour tout le monde extérieur. De notre côté, nous étions convaincus de faire quelque chose de positif. Car, nous sommes sur une bonne dynamique de la saison passée. On savait que ce serait compliqué, et que le groupe devrait se bagarrer et ça a été le cas. On a été costaud en défense et su marquer quand il le fallait. Tous les ingrédients étaient mis pour remporter cette belle victoire avec de jolis buts, face au grand favori de la série”, Déclarait Clément Tainmont.