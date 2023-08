Quelques heures après avoir signé, Levi Malungu faisait déjà ses débuts aux Francs Borains: "Une journée exceptionnelle"

À lire aussi

C’est simple, avant le déplacement à Zulte, un seul joueur était disponible pour évoluer dans l’axe de la défense : Obissa. Mais, comme on peut souvent lire sur le compte Facebook du club, “Les Francs Borains n’ont pas fini de vous étonner”. Et c’est ce qu’il s’est passé dimanche. Quelques heures avant le coup d’envoi, les dirigeants sortaient de leur chapeau un nouveau renfort en la personne de Levi Malungu, qui évoluait l’an passé au RCSC U23.

”J’ai vécu une journée exceptionnelle. D’abord très heureux de signer au RFB, puis je débute la partie à ma grande surprise, avec un succès à la clé”, déclarait d’emblée Levi Malungu avec des étoiles plein les yeux.

Une fois remis de ses émotions, il nous narrait la manière avec laquelle il est arrivé : “Le club m’avait déjà contacté en fin de saison dernière. Mon contrat expirait fin juin et le RCSC ne m’a pas prolongé. Depuis, excepté pendant deux semaines passées à Visé, je m’entraîne seul. Les dirigeants borains m’ont recontacté et je me suis entraîné la semaine passée avec le groupe, avant de signer quelques heures avant le match. Je ne m’attendais pas du tout à être dans le onze de départ.”

Face à des attaquants comme Vossen, Brüls ou encore Traoré, le jeune défenseur a plus que tiré son épingle du jeu, mais garde les pieds sur terre. “Pour une première, c’était très satisfaisant. Mais, il y a encore des choses à travailler, notamment les automatismes qui viendront avec le temps et le travail. Il ne faut pas trop s’emballer, on va continuer à travailler pour progresser et on verra comment se passe la suite”, reconnaissait le belgo-congolais de 21 ans avec beaucoup de lucidité.