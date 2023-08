Contre Jong Genk, les Francs Borains retombent les pieds sur terre

Les Verts entamaient une course-poursuite sans Tainmont (douleurs au genou gauche), et étaient vite réduits à dix. Malgré tout, ils revenaient par deux fois dans le match, grâce à un penalty de Chevalier et une frappe de Lavie, mais la défense commettait trop d’erreurs. Saussez effectuait quelques arrêts déterminants pour garder son équipe dans la rencontre, mais ne pouvait rien devant Beniangba en fin de match qui entérinait une victoire méritée, même si peut-être un peu sévère dans les chiffres.

”Nous avons commis deux erreurs de concentration juste avant la pause qui nous ont été fatidiques, avouait Arnauld Mercier. De surcroît, on est réduits à dix au début de la deuxième mi-temps, ce qui nous a encore mis plus en difficulté. On a été obligé de changer notre système, et Genk qui possède d’énormes qualités individuelles, a pu profiter des décalages. On a pris des risques, c’était osé de ma part, on a cru que ça fonctionnerait, malheureusement pas. C’est difficile de perdre de cette manière pour notre premier match à domicile. Il faut tirer les enseignements et apprendre vite de nos erreurs. J’ai été plus surpris de nos erreurs, de notre manque de maîtrise et de contrôle que de la force de frappe de nos adversaires.”

Le technique

Francs Borains : Saussez ; Francotte, Malungu, Obissa, Mpati ; Itrak, Diallo (72e Chaabi), Healy (86e Curci) ; Tainmont (46e Guirassy), Chevalier, Lavie.

Genk B : Penders ; Caicedo, Manguelle, Kongolo (79e Martens), Al Mazyani ; John, Van De Perre, Claes (79e Adedeji), Karetsas (59e Bangoura), Abid (90e+5 Nuozzi) ; Mirisola (59e Beniangba).

Arbitre : M. Diskeuve.

Avertissements : Healy, Caicedo, Guirassy.

Exclusion : 49e Francotte (2j.)

Les buts : 45e Claes (0-1), 45e+3 Abid (0-2), 55e Chevalier sur pen. (1-2), 65e John (1-3), 80e Lavie (2-3), 90e +3 Beniangba (2-4), 90e+6 Beniangba (2-5).