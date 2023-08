Dimitri Mohamed prié de partir des Francs Borains : “Je repartais pourtant avec de bonnes intentions avec le RFB cette saison”

On sent Mohamed soucieux de trouver une issue favorable. Après avoir accepté le défi des Francs Borains en N1 il y a un an, l’intéressé était heureux de retrouver le monde professionnel après la montée du RFB. “Je reste sur une saison pleine avec les Francs Borains, même si j’ai eu moins de temps de jeu durant les quatre ou cinq derniers matchs du championnat, tout simplement parce que j’étais moins bien, je ne le nie pas. Ici, je reprenais avec de bonnes intentions pour refaire une belle saison avec le RFB. Mais voilà. Si, pour la fin du mercato, rien ne bouge, j’aurai donc encore un an de contrat.”

"À mon âge, ne pas jouer pendant un an ne serait pas une bonne chose."

Néanmoins, vivre une saison blanche ne fait pas vraiment partie des plans de Mohamed. “À mon âge, ne pas jouer pendant un an ne serait pas une bonne chose. J’espère donc trouver un nouveau club, mais je ne suis pas prêt à accepter n’importe quoi et n’importe quel projet.”

Dimitri Mohamed aimerait poursuivre sa carrière en Belgique. “Mais je ne suis pas fermé aux autres championnats. Une proposition d’un club professionnel serait la bienvenue, mais je ne dirais pas non à un club ambitieux de N1.”

Obissa convoqué avec le Gabon en septembre

Gillekens (suspendu), Boulenger et Vandendriessche (blessés) n’étant pas disponibles, Arnauld Mercier a repris le même groupe que celui qui a fait sensation à Zulte, avec certainement Donnez en plus qui a repris les entraînements cette semaine. A noter, qu’Obissa (Gabon) a reçu une convocation en équipe nationale et loupera le match de coupe de Belgique le week-end du 9 septembre. C.D.