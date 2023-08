Les Francs Borains s'inclinent à dix face à une belle équipe de Genk

Le RFB n’a pas réitéré sa bonne prestation de la semaine dernière à Zulte-waregem, et se sont inclinés face aux jeunes genkois. En effet, alors que l’on se dirigeait vers un score vierge logique à la pause, Genk plantait deux buts en l’espace de trois minutes. Cela ne s’arrangeait pas avec l’exclusion de Francotte dès la reprise. Chevalier redonnait espoir aux siens en convertissant un penalty accordé pour une faute de main. Mais, ce fut de courte durée, John faisant le break dix minutes plus tard. Les Verts ne lâchaient rien et revenaient dans la partie grâce à un but de Lavie. Dans le temps additionnel, les Limbourgeois ajoutaient deux buts dans leurs escarcelle via Beniangba.