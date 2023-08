Mateo Itrak est très heureux aux Francs Borains : “Cette prolongation de contrat est un cadeau que le club me fait”

Son rôle sur le terrain a sensiblement changé depuis le début de cette nouvelle saison. “En effet, j’’occupe le poste de n°8, tandis que l’année dernière, j’évoluais en '6'. Je dois me projeter plus vers l’avant, ce qui me plaît, explique le Croate. Je dois encore progresser et prendre certains repères, mais je parle beaucoup avec le coach et le staff. Je suis jeune et j’ai encore beaucoup à apprendre. C’est le groupe idéal pour ça, car nous avons des joueurs d’expérience qui aident beaucoup.”

Celui-ci a déjà pu se rendre compte de la différence entre la N1 et la D1B, mais ne se tracasse pas de la bonne tenue de son équipe dans ce championnat : “Le rythme est plus élevé, il faut courir avec beaucoup plus d’intensité et on a moins le temps pour réfléchir quand on a le ballon. Le staff a construit une très bonne équipe ; je suis certain que nous allons faire de très bonnes choses. On peut se maintenir facilement, et viser le ventre mou du classement, ce qui est déjà très bien pour une première saison. Et ce n’est pas cette défaite sévère dans les chiffres qui va changer mon avis. Comme l’a dit le coach, on a perdu une bataille pas la guerre.”