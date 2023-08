Après la lourde défaite contre Jong Genk, les Francs Borains doivent “avoir plus de maîtrise des situations”

”Pour moi, ce sera du même acabit, affirme Arnauld Mercier, le coach. C’est une équipe jeune, il y a du talent, de la vélocité, de la vitesse. Ce sont des équipes qui sont bourrées de qualité. Contre Genk, on n’a pas été surpris car on savait que les Limbourgeois avaient des petites pépites et on a pu les voir s’exprimer.”

Mais si la fougue de la jeunesse sera présente dans le camp bruxellois, les Verts auront aussi des atouts à faire valoir. Encore faudra-t-il gommer les erreurs de la semaine précédente.

”On doit avoir plus la maîtrise de la situation et mieux communiquer, on a commis des erreurs de jeunesse sur deux buts et puis, c’était aussi une défense inédite. On doit être plus propre derrière. On a sensibilisé les joueurs cette semaine sur ces errements défensifs qui nous ont coûté cher. Mais avant ces buts limbourgeois, on a vu des phases qui correspondaient à ce qu’on recherchait. Ensuite, ils ont fait monter de la fraîcheur et ça a pesé. Nos joueurs ont peut-être été limite ce jour-là.”

Car dimanche passé, les Borains ont subi la chaleur accablante de plein fouet.

”Ces conditions le sont pour tout le monde, répond le coach. Même si on a souffert physiquement. Notre Irlandais Healy a confessé n’avoir jamais joué sous une telle chaleur. En août, on préfère donc jouer en soirée, plutôt qu’à 16 h, mais enchaîner un troisième dimanche, ce n’est pas l’idéal. C’est comme ça, on est dépendant de la télé.”