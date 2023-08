En un laps de temps réduit, la direction a en effet réussi à faire en sorte que le stade soit aux normes. “Il a fallu régler plusieurs points au niveau du stade et de la logistique, détaille Pascal Scimé, directeur général des Francs Borains. D’abord, l’éclairage qui est passé à 800 Lux et même un peu plus. Des plateformes ont été montées afin d’y installer les caméras pour les retransmissions TV. On a dû instaurer un système de ticket online et ticket nominatif. Raison pour laquelle on demande aux supporters de venir plus tôt, car cela prend beaucoup plus de temps. Il a fallu régler le problème de sécurité, ce qui demande plus de stewards aussi bien à domicile qu’en déplacement. D’ailleurs, on est en passe de finaliser avec un responsable sécurité. On a installé des préfabriqués pour mieux accueillir les arbitres, mais aussi pour avoir un local de contrôle antidopage. Une cellule sociale au sein du club se crée également, selon le projet de la Pro League.”

Il reste quelques détails à régler comme, par exemple, l’installation d’un nouveau marquoir. Pour les supporters, ce serait d’ailleurs plus qu’intéressant pour suivre l’évolution. “Ce n’est pas obligatoire, mais à notre niveau, c’est mieux. Ce sera notre prochain investissement…”