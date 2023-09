Des frères défenseurs, Tottenham, Modric et golf : qui est Matthew Healy, l’Irlandais en forme des Francs Borains ?

Depuis, l’ancien espoir d’Ipswich Town (avec des prêts à Cork City) est devenu l’un des éléments incontournables du dispositif borain, se montrant décisif avec deux buts en trois matchs et ne loupant que les 4 dernières minutes contre Genk. “Je suis super heureux. Marquer, c’est nouveau pour moi, je suis surpris”, rigole-t-il.

Il est arrivé avec sa voiture

Au Beerschot samedi soir, il entend continuer sur cette lancée et surtout performer dans un club qu’il a rejoint… avec sa propre voiture (volant à droite donc). Plus de 20h de route depuis l’Irlande pour être totalement autonome dans le Borinage.

”Mais ce n’était pas évident, souffle-t-il. J’ai appris à conduire à gauche, il faut s’adapter. J’ai connu quelques situations dangereuses mais heureusement, j’ai évité les accidents. Ça ira de mieux en mieux.”

Il est né aux USA

Formé au College Corinthians AFC, il y est resté jusqu’à ses 16 ans. “Mon père entraîne là-bas où mes frères jouent. Ils sont défenseurs. Papa a essayé de me former comme défenseur mais je lui ai dit non”, se marre-t-il. Malheureusement, il n’a pas réussi à percer à Ipswich Town où il était depuis cinq ans, avec des prêts à Cork City (D1 et D2 irlandaise).

”C’est une déception évidemment mais c’est le football, ça peut arriver à beaucoup de joueurs. Je n’oublie pas non plus ce que j’ai appris là-bas. Peut-être était-il temps de passer à une autre étape, se demande l’international espoir irlandais qui pourrait jouer avec les USA. Je suis né à Boston et j’y ai vécu deux ans mais je suis irlandais avant tout. Ce sont mes couleurs. J’adore regarder toutes nos équipes nationales. J’ai d’ailleurs suivi la Coupe du monde féminine. C’était une bonne expérience pour les joueuses.”

Matthew Healy est indispensable dans le milieu de terrain des Francs Borains.

Tuyauté par un joueur du RWDM

Le numéro 15 du RFB le reconnaît lui-même : à part le nom de quelques clubs qui ont l’habitude de jouer en Europe ou le chocolat belge, il ne connaissait rien de la Belgique.

”Mais ce n’est pas grave, je vais découvrir, sourit-il. Excepté la météo, pour certaines choses, c’est très différent. Le lait, le pain… j’ai dû revoir mes habitudes. Avant de rejoindre la Challenger Pro League, j’avais aussi discuté avec Jake O’Brien, du RWDM la saison dernière. Il m’a dit que c’était une bonne compétition avec de bons joueurs et que la télé retransmettait tous les matchs. Ce sont des paramètres intéressants.”

guillement "Mon père voulait me faire défenseur mais j'ai dit non."

Il est fan de Tottenham et de Modric

À 21 ans, et rappelé une deuxième fois par la sélection irlandaise U21 (il était blessé pour la première fois), Matthew Healy ne se projette pas trop dans le futur mais comme tout footballeur, il rêve des grandes compétitions, des grands stades et des finales prestigieuses de Ligue des champions. Comme celle qu’a perdue Tottenham contre Liverpool en 2019. Un match que le milieu de terrain a regardé avec beaucoup d’attention. “Je suis fan des Spurs, sourit ce fils d’ingénieur et d’employée de pharmacie. C’est là où évoluait Modric et Bale. Je me souviens des Belges passés là comme Moussa Dembele, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld. De bons joueurs.”

Mais celui qu’il préfère, c’est un Croate. “Luka Modric, c’est incroyable ce qu’il réussit encore à faire. Ses passes, sa vision du jeu… Il n’y a jamais de déchets.”

Le golf comme hobby

Avant de rêver d’atteindre le niveau du Croate, Healy espère surtout mettre tout le monde d’accord en CPL et faire en sorte que sa célébration devienne une habitude. Un geste qu’il a emprunté à son autre hobby, le golf qu’il pratique à Jurbise, au Royal Golf Club du Hainaut. “Ça fait maintenant quatre ans que j’en fais. Depuis le Covid, se souvient-il. En dehors du foot, j’ai aussi une console de jeux mais le golf est très relaxant. Je vais presque deux fois par semaine. Je peux y passer des heures. Mais à choisir entre le golf et le foot, je préfère quand même le ballon rond.”

La célébration de Matthew Healy, ici buteur contre Zulte Waregem.