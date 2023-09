Les Francs Borains subissent leur premier revers en déplacement, au Beerschot

Dans un stade olympique chaud comme la braise, les Borains faisaient mieux que se défendre. Rarement mis en danger par des Anversois qui ne se montraient inquiétants que sur des corners, les protégés d’Arnauld Mercier s’octroyaient quelques possibilités, notamment par Healy qui trouvait le filet latéral, Chevalier et Tainmont qui frappaient hors cadre. Après le repos, le coach local effectuait deux changements, galvanisant son équipe qui trouvait rapidement l’ouverture. En effet, suite à un centre de Verlinden, Malungu propulsait de la tête malencontreusement dans son propre but, au grand dam d'Adrien Saussez. La réplique était immédiate avec un envoi de Lavie qui passait une nouvelle fois à côté. A la 72e minute, Guirassy filait à toute allure vers le but et frappait, mais Matijas détournait du pied. Dans la foulée, Kosiah croisait hors de portée de Saussez pour doubler les chiffres (2-0). A une minute du terme, Curci réduisait l’écart d’un tir en cloche, mais un peu trop tard que pour espérer arracher un point que les Verts n’auraient pas volés sur l’ensemble de la rencontre.