Le RFB n’a pas à rougir de sa défaite au Kiel

Le seul qui parvenait à cadrer, c’est l’infortuné Malungu (intraitable jusque-là) qui propulsait le cuir dans son propre but, ne laissant aucune chance à Saussez. Revigorés par ce coup du sort, les Anversois poussaient et doublaient la mise via un tir croisé en pivot de Kosiah. Entre-temps, Lavie et Guirassy avaient loupé l’égalisation. Par la suite, Chevalier se voyait refuser un but pour un hors-jeu inexistant, alors qu’il restait une dizaine de minutes. Curci réduisait l’écart d’une belle frappe en cloche, mais cela demeurait insuffisant pour arracher un point qui eut été mérité.

"On repart avec beaucoup de regrets sur ce match, surtout au vu de la première période où l’on s’est procuré quatre situations dont deux très nettes. Nous devions mener à la pause, et au retour de celle-ci, on encaisse suite à cet autobut qui nous a mis un coup de massue. Puis, on a pris des risques et on a manqué de réussite contrairement à notre adversaire du jour qui en a profité pleinement”, regrettait Arnauld Mercier qui devra se passer de Curci, Healy et Obissa pour le match de coupe de Belgique à Tongres samedi prochain, tous retenus avec leur équipe nationale respective, mais pourra aligner Gillekens.