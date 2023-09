Sidney Obissa revient sur la défaite des Francs Borains au Beerschot : "Je suis persuadé que nous allons réaliser de belles choses"

De son côté, auteur d’une très bonne prestation, Sidney Obissa était légitimement déçu à l’issue de la partie. " Nous sommes frustrés, car nous aurions pu remporter ce match. Nous avons été solides en première période, pendant laquelle nous avons obtenu plusieurs occasions de prendre l’avance. Malheureusement, on a péché dans le dernier geste. A la reprise, le Beerschot a marqué et a poussé. On a réussi à faire le dos rond pendant quelques minutes, mais on a manqué un peu d’énergie pour calmer les choses et repartir de l’avant. On a pris un nouveau coup sur la tête avec ce deuxième but. Malgré cela, on a eu les ressources nécessaires pour tenter de revenir, sans y parvenir. On va se remettre au travail pour rectifier tout ça au plus vite. On monte en puissance, il y a quelque chose dans ce groupe, je pense que le meilleur est à venir. On va réaliser de bonnes choses cette saison, j’en suis persuadé", réagissait le solide défenseur qui aligne les très bonnes performances depuis le début de la compétition.

D’ailleurs, cela n’a pas échappé au sélectionneur de son pays, qui l’a convoqué pour le prochain match du Gabon. " Je suis très heureux de cette sélection. C’est incroyable quand on voit d’où je viens ", s’exclame-t-il en revenant sur son parcours : "J’ai principalement joué dans des petits clubs de la région lyonnaise d’où je suis originaire, avant de m’expatrier à Bourg-en-Bresse où je suis resté une saison. Ensuite, je suis parti à l’AC Ajaccio où j’ai signé mon premier contrat professionnel. J’ai été prêté à l’Olympic de Charleroi où ça été compliqué, je n’ai joué que cinq rencontres. Puis, pour ma dernière année de contrat, j’ai de nouveau été prêté, cette fois, à Villefranche en N1. Et alors que je me préparais seul, j’ai reçu un coup de fil pour venir ici. "

Il rejoindra ses équipiers en France comme il l’explique : " Le contexte politique nous empêche de nous réunir au Gabon en ce moment. Nous nous réunissons en France avant de partir quelques jours au Maroc pour un ministage. Puis, on s’envolera pour La Mauritanie que nous affronterons pour le compte de la dernière journée des qualifications pour la CAN. Je serai de retour au club le onze septembre pour préparer le match contre le Lierse", confiait-il.

Ce ne sera pas le seul du noyau qui manquera le match de coupe de Belgique, samedi, à Tongres, puisque Matthew Healy (Eire U21) et Alession Curci (Luxembourg) ont également été appelés pour représenter leur pays. On peut s’attendre à voir débarquer un ou plusieurs joueurs, dont un latéral gauche, paraît-il. Pour cette rencontre, Arnauld Mercier pourra compter sur Gillekens. Par contre, ce sera encore tôt pour Vandendriessche qui reprend la course cette semaine. Mais, d’ici là, les dirigeants devraient se montrer actifs sur le marché des transferts avant la fin du mercato, dont la date finale est fixée le six septembre.