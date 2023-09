Les Francs Borains se méfient de Tongres (D2VV) en Coupe de Belgique : “Mais on n’a pas une pression particulière, on veut gagner”

”En championnat, on se met toujours la pression pour gagner aussi, répond le coach Arnauld Mercier. On s’entraîne pour performer le week-end en championnat et donner le meilleur de nous-mêmes. Que ce soit la Coupe ne change rien. Ce qu’on recherche, c’est surtout améliorer ce qu’on fait bien. Et le week-end de Coupe ne change pas notre processus.”

L’effectif va tourner

Après quatre matchs en CPL, la pause Croky Cup va permettre au staff d’effectuer une tournante. Il sait notamment qu’il pourra, enfin, compter sur Gillekens, suspendu les quatre premiers matchs de championnat. Cette entrée en lice en Coupe va lui permettre de prendre ses repères en match officiel avant son premier match en CPL.

”En défense, il va apporter une touche technique supplémentaire et surtout, il est droitier. Dans une charnière centrale, ce n’est pas forcément l’idéal d’avoir deux gauchers comme on l’a fait jusqu’à présent, affirme le Français. Pour Jordy, avoir un match dans les jambes avant le Lierse, c’est évidemment une bonne chose même si, avec les amicaux, on a pu déjà s’habituer à lui.”

Avec trois recrues cette semaine pour clôturer le mercato, les Borains espèrent être parés. Ce samedi, le coach entend faire tourner son effectif.

”Deux (NdlR : Konaté, Kadiri) seront sur la feuille de match. C’est évidemment particulier car le vestiaire a été moins serein cette semaine avec cette agitation. Il a fallu s’adapter. On est content que ce soit terminé, sourit Mercier. Samedi, on va donner l’opportunité à des joueurs de se montrer. Des places sont à prendre. On va partir d’une petite ossature et on va faire tourner.”