Pour leur entrée en lice en coupe de Belgique, les Francs Borains se déplaçaient au stade des Eburons à Tongres, sans ses internationaux (Obissa, Curci et Healy), mais aussi sans Guirassy (malade) et Tainmont qui a reçu un coup sur le tibia au Beerschot. Arnauld Mercier faisait tourner son noyau, ce qui permettait de découvrir des joueurs que l’on n’a peu ou pas vus jusqu’à présent, comme Gillekens, Walicki, Piedeleu, mais aussi Djoco, sans oublier les nouvelles recrues (Kadiri et Konaté).

Malgré ces nombreux changements, cela n’empêchait pas de rentrer au bercail avec la qualification en poche, pour la quatrième fois en cinq ans pour les seizièmes de finale. Pourtant, cela s’était compliqué avec un but gag à la 20e minute, lorsque Djoco dégageait sur Stassen venu le presser. Gardant leur calme, les Verts revenaient dans la partie grâce à une tête piquée de Gillekens, et faisaient la différence après la pause suite à de beaux mouvements collectifs. Tongres se permettant le luxe de manquer un penalty (86e) alors que c’était 1-3.

" On a pris les choses sérieusement, en prenant le jeu à notre compte. On aurait dû accélérer le rythme, mais c’était difficile avec la chaleur. Ils nous attendaient en bloc bas, c’était difficile pour Teddy en première période, ensuite on est passé à deux attaquants, ce qui a ouvert les espaces. On a su réagir et faire ce qu’il fallait en deuxième mi-temps", réagissait Arnauld Mercier qui était satisfait de la prestation collective. "On a fait tourner l’effectif et on a vu des bonnes choses. Tout le monde a répondu présent. J’ai adoré l’esprit collectif."