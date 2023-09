Les Francs Borains iront à Saint-Trond en 16es de finale de la Coupe : “On aura une vraie chance”, pronostique Pascal Scime

À lire aussi

”C’est vrai que pour les supporters, un adversaire plus renommé aurait été mieux mais Saint-Trond, cela reste une équipe qu’on doit respecter, affirme Pascal Scimé, le directeur général du RFB. Ils sont 10es en Jupiler Pro League et auraient mérité quelques points supplémentaires selon moi.”

Equipe de Challenger Pro League, le RFB n’était pas protégé concernant le terrain. Il poursuit donc sa route en Croky Cup encore à l’extérieur. “Et encore dans le Limbourg après Tongres, sourit le boss d’une équipe qui a fait une haie d’honneur aux Tongrois en rentrant aux vestiaires. C’était un super geste, le meilleur de la journée ! Et cela s’est fait tout naturellement tellement on avait été bien accueillis.”

D’ici le fin octobre et début novembre, prochaine échéance en Coupe, les Borains auront les yeux rivés sur le championnat. Pour ensuite se focaliser sur la Croky Cup où ils entendent bien réussir un joli coup. Après Bruges, Beerschot et OHL, le RFB se verrait bien enfin passer en 8es !

”À Saint-Trond, on aura une vraie chance même si le synthétique, on aime moins, continue notre interlocuteur. En plus, cela tombe entre le RWDM et Eupen pour eux, ce qui pourrait avoir un impact sur leur motivation pour la Coupe. J’espère qu’on aura du monde pour nous supporter pour aller chercher une grosse affiche au tour suivant. Et à la maison cette fois !”