Après quatre matchs de suspension, Jordy Gillekens peut enfin jouer avec les Francs Borains en championnat : “C’est dur d’être en tribunes”

”C’est dur d’être en tribunes, avoue d’emblée Jordy avant de revenir sur les raisons de sa suspension. Lors du dernier match de la défunte saison, j’ai été victime d’une faute et j’ai eu une réaction stupide, ce qui m’a valu une exclusion et quatre matches de suspension. En revoyant les images, je ne me suis pas reconnu, car ce n’est pas mon genre d’avoir une telle attitude. La sanction était amplement méritée et m’a servi de leçon. Croyez-moi, on ne m’y reprendra plus ! Car, tu t’entraînes dur avec le groupe sans pouvoir jouer et aider l’équipe. Les dirigeants étaient au courant avant de me faire signer, c’est la preuve qu’ils me font confiance et sont convaincus de mes qualités. À moi de leur rendre la pareille en démontrant celles-ci sur le terrain.”

Cela commence plutôt bien, puisque pour son entame, il s’est déjà illustré en inscrivant le but égalisateur d’un joli coup de tête dans le Limbourg la semaine dernière. ” Je suis très heureux non seulement de pouvoir rejouer, mais aussi d’avoir contribué à la victoire en marquant un but. Néanmoins, le plus important était bien entendu la qualification. Face à une D2 amateurs, c’était peut-être le match idéal pour se remettre dans le bain. J’avais participé aux matchs amicaux pendant lesquels j’avais appris à connaître mes partenaires ainsi que lors des séances d’entraînement, mais le rythme n’est pas le même que lors d’une rencontre officielle”, reconnaissait le défenseur central.

De l’extérieur, il a pu apprécier le bon début de saison de ses équipiers. ” Notre équipe possède beaucoup de qualités. C’est un bon mix de jeunes qui ont déjà de l’expérience, et d’autres qui en ont énormément comme Teddy et Clément. Je suis convaincu qu’on peut réussir une bonne saison. Je pense que le début de championnat est réussi. Ceci dit, je trouve qu’on pourrait revendiquer un, voire trois points supplémentaires. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Dans cette division, on sait que les moindres petites erreurs sont punies directement. C’est à nous de travailler pour les éviter.”

Ce dimanche après-midi (16 h 00), le championnat reprend ses droits avec la venue du Lierse. Le hasard du calendrier fait que pour sa première dans cette compétition, Jordy Gillekens retrouvera son ancienne équipe. “Commencer par le Lierse est incroyable, ce sera très spécial pour moi. Il y a eu beaucoup de changements depuis mon départ. C’est une équipe différente qui allie technique et physique, et qui a un nouveau coach. Mais, chez nous, on ne doit avoir peur de personne, on jouera pour les trois points.”

Son retour aux affaires va faire du bien à une défense centrale peu en nombre, suite aux blessures de Boulenger et Vandendriessche toujours indisponibles. “Jordy tient largement la baraque. Certes, il a encore besoin d’acquérir du rythme, mais il va être précieux dans le jeu aérien et les phases arrêtées. Ce n’est pas une surprise, on l’a transféré pour ces raisons”, confiait Arnauld Mercier qui récupère ses internationaux (Obissa, Curci et Healy, l’homme du match face à Saint-Marin U21), mais aussi Tainmont absent à Tongres.