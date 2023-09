Les Francs Borains remportent leur troisième succès en D1B face au Lierse

"On est dans le premier wagon, on ne va pas bouder notre plaisir"

Sans Tainmont (inflammation) qui ne s’est toujours pas remis d’un coup reçu sur le tibia au Beerschot, Arnauld Mercier apportait quelques changements dans son onze de départ. Ainsi, Curci suppléait Tainmont, Francotte laissant sa place à Gillekens qui évoluait dans l’axe de la défense, Mpati passant à droite et Malungu à gauche. Cela a plutôt bien fonctionné puisque les Francs Borains ont remporté leur troisième victoire de la saison, les propulsant à la quatrième place du classement ex aequo avec Deinze. En effet, juste avant la pause, Lavie servait Diallo, qui d’un angle fermé trouvait l’ouverture. Malmenés dans le jeu, mais pratiquement jamais mis en danger, le RFB pratiquait par des contres souvent mal négociés aux abords du grand rectangle. Toutefois, en fin de match, Healy lançait Guirassy qui glissait à Kadiri. Fraîchement entré au jeu, la nouvelle recrue plaçait calmement hors de portée du dernier rempart visiteur, pour assurer le succès de ses nouvelles couleurs.

"L’objectif premier était de remporter les trois points. On a marqué au bon moment et on a tenu bon en seconde période lorsque le Lierse poussait. Ceci dit, mis à part le piquet en première période et un arrêt d’Adrien en seconde, nous n’avons pas été beaucoup mis en difficulté. Par contre, on a eu beaucoup de situations pour nous mettre à l’abri plus tôt dans le match. Nous n’avons pas assez exploité notre vitesse en contre, et on aurait pu faire davantage dans les transitions. Mais, l’essentiel est fait. Je tiens à féliciter les joueurs pour l’esprit collectif. Il était important de prendre ces trois points qui nous permettent d’accrocher le premier wagon. On ne va pas bouder notre plaisir, même si des améliorations doivent être apportées", précisait Arnauld Mercier.