Il y a 50 jours, Pascal Scimè était nommé directeur général des Francs Borains : “Je ne suis pas un gamin à Disneyland”

Pascal, vous ne vous êtes jamais demandé où vous étiez tombé ?

(Il rigole) “Non ! Je savais en m’engageant ici que ce serait compliqué sur certains dossiers. Le matin, je sais pourquoi je me lève. Je suis venu pour un projet, je ne suis pas un gamin à Disneyland. On rencontre des difficultés tous les jours mais il ne faut pas qu’elles deviennent des problèmes.”

Toujours pas de regrets d’avoir quitté la RTBF ?

”Non aucun ! Par moments, j’avais l’impression d’avoir fait le tour. J’ai besoin de stimulation, j’ai toujours été un homme de challenge. À Boussu, ce qui est génial, c’est qu’il y a beaucoup de choses à faire. Le chantier est tellement grand que je peux voir tout de suite l’impact de mes décisions. Pour une première expérience dans un club pro, j’apprends beaucoup.”

guillement "Si un jour, je dois faire un sandwich pour quelqu'un au club, je le ferai."

En quoi les Francs Borains ont changé depuis votre arrivée ?

”Je ne sais pas si j’ai fait changer les choses en si peu de temps, mais je constate que le regard des gens a changé. Maintenant, on sait placer Boussu sur une carte de la Belgique et on parle positivement du club. C’est notre plus grande fierté. Et on voit à la Fédé que malgré nos difficultés, une nouvelle dynamique est présente dans le club. La route est tracée et on est sur chemin pour maintenir ce cap. Et puis, sportivement, pour un néopromu, on obtient des résultats et avec la manière.”

Comment cela se passe avec le coach ?

”Arnauld et le staff ont carte blanche. Après, évidemment, on échange beaucoup. Mais j’ai un réseau et c’est ce qui avait été évoqué lors de mon entretien avec le président. Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu. Dans certains cas, je sais directement à qui je dois m’adresser au sein des instances dirigeantes. Ne l’oublions pas, c’est un nouveau monde pour les Francs Borains.”

Il y avait de l’appréhension au sein du club ?

”La plus grande difficulté était de rassurer tout le monde, oui. Dans un premier temps, j’ai surtout fait du micromanagement pour connaître les gens avec qui je travaille et les rassurer aussi sur qui j’étais et sur le challenge qui attendait le club.”

Quel genre de CEO êtes-vous ?

”Je ne suis pas un gendarme mais j’aime bien être informé. Et puis, il y a être directeur général d’un grand club belge et celui du RFB. À Vedette, on doit mettre la main à la pâte. Si un jour, je dois faire un sandwich pour aider un bénévole, je le ferai. Je peux prendre du recul et ensuite me retrousser les manches.”

Une journée type pour vous, c’est quoi ?

”Il n’y en a pas. Aucune journée ne se ressemble. Je dors moins qu’avant en fait (rires). D’ordinaire, je commence tôt, déjà à la maison. Quand on joue en déplacement, la semaine est toujours plus cool même s’il faut toujours gérer de la paperasse, de l’administratif, les demandes des joueurs, la sécurité… La journée la plus longue pour l’instant, c’était le 6 septembre et la fin du mercato. Avec un dernier transfert avalisé à 23 h 54. Cette poussée d’adrénaline, c’est fatigant mais on a vu tout de suite que ce travail n’était pas vain. Mon ancien boulot et cette expérience dans les médias m’ont finalement facilité la tâche.”

Vos réflexes de journalistes sont loin ?

”Il y a peu, j’ai passé la porte de Tubize, là où sont les bureaux de la Fédé, dans la peau d’un dirigeant et pas en tant que journaliste. Ça m’a fait un peu bizarre mais en fait, j’ai vite switché. Je ne pensais déjà plus comme un journaliste mais comme un chef d’entreprise qui a une mission. Lors de la prochaine AG de la Pro League, j’irai sur la pointe des pieds, sans honte, sans fausse modestie, avec les pieds sur terre.”

Peut-on dire aujourd’hui que le RFB est un vrai club de D1B ?

”Sportivement oui ! Pour tout le reste, on essaie de le devenir. Il y a trois mois, on était un enfant ; aujourd’hui, on est un ado. On doit désormais devenir adulte. Quand j’ai vu Georges-Louis Bouchez, l’objectif était de prendre trois ans pour structurer le club, d’en faire une machine pro mais en étant moderne et avec des valeurs. Surtout sans attendre qu’un investisseur avec plein d’argent débarque. Quand le RFB sera devenu un club pro, structuré et moderne, on pourra penser à la D1A. En coulisses, on travaille en tout cas pour que le sportif continue comme ce début de saison.”