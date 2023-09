En effet, titulaire dimanche dernier face au Lierse, l’attaquant borain est passé sur le banc pour ce match à Lommel. "Je voulais apporter de la vitesse avec Guirassy devant", signalait Arnauld Mercier après la rencontre, mais le n°16 borain ne s’attendait pas à monter aussi vite au jeu (après 15 minutes), puisque Fodé Guirassy se claquait après seulement 12 minutes…

"Oui je suis rentré assez vite ! Je ne m’étais pas échauffé car je n’avais rien fait avant et, cela est toujours compliqué de monter comme cela. Il y a toujours un risque de blessure, mais je me suis géré et j’y suis allé doucement et crescendo", signalait l’avant grand-ducal.

Et de nous expliquer la particularité de ce dimanche bien spécial en effet… "J’ai du me lever à 5 heures du matin pour être présent pour le départ du car à 7H20. Ce n’est jamais évident et, je ne comprends pas pourquoi on nous met un match à 13h30 aussi loin de nos bases ? On a pu arriver à l’hôtel pour manger, mais cela n’a pas été évident."

En plus d’une certaine chaleur, les conditions n’étaient donc pas optimales pour les protégés du président Bouchez. Alessio voulait vite tourner la page Lommel pour mieux se concentrer sur la prochaine venue de Seraing au stade Robert Urbain. "A Lommel, on n’a pas été excellent… On n’a pas beaucoup touché le ballon. Me concernant, c’était compliqué de défendre et d’encore défendre pour d’un coup attaquer. On a consommé beaucoup d’énergie face à la meilleure équipe rencontrée à ce jour."