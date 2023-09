Arnauld Mercier retrouve Seraing avec les Francs Borains : “Quitter le RFB dans ces conditions en 2014 pour Seraing a été douloureux”

Une partie de son parcours d’entraîneur que le quinquagénaire mettra de côté pour la venue des Liégeois samedi mais qu’il s’est fait un plaisir de se remémorer pour lancer ce choc wallon.

Arnauld, ce sera un peu particulier pour vous ?

”Oui car avec la vente du matricule en 2014, j’y ai connu une expérience comme coach ou ensuite comme directeur sportif.”

guillement "Le bassin liégeois, c'est très vivant!"

À l’époque, la situation ne devait pas être simple à vivre.

”J’étais effectivement très malheureux. Ce n’était que pour des raisons financières alors que sportivement, ça tenait la route. Après 3-4 années, être obligé de partir pour suivre le matricule et continuer à travailler, c’était douloureux. Au départ, ce ne fut pas simple à accepter mais j’ai essayé de rebondir. En plus, j’avais des joueurs qui m’accompagnaient, j’avais des responsabilités envers eux. Ils pouvaient honorer leur contrat. Ces joueurs Tirpan, Préseaux, Stevance ont finalement apporté une vraie expérience de ce niveau et ça a fait du bien à Seraing qui avait aussi pu compter sur des joueurs issus du bassin liégeois et des renforts. On a terminé quatrième avec la meilleure attaque.”

Comment se vivaient ces tractations au RBDB du côté des joueurs ?

”Rien qu’à y repenser, je salue déjà tous les joueurs. C’était un groupe formidable alors qu’il y avait des retards de paiements de plus de trois mois. Ce n’était vraiment pas simple à vivre. On avait des réunions à Dour qui faisaient mal aux joueurs, aux bénévoles, aux entraîneurs, aux jeunes… Ce n’était pas un moment joyeux mais il fallait rebondir, se retrousser les manches et enchaîner avec Seraing.”

guillement "Ce n'était pas simple de quitter Boussu mais il fallait enchaîner avec Seraing."

Le Seraing de l’époque qui débarquait en D2 était comment ?

”Un club qui venait directement dans le monde pro avec les contraintes de la D2. Le soutien de Metz n’était pas juste un partenariat. C’était déjà une grosse machine. Il y avait beaucoup d’enjeux pour Metz avec un club satellite pour amener les futurs talents. Tout un tas de joueurs ont pu franchir les étapes grâce à ce lien. Didillon et Mikautadze en ont fait partie.”

En 2019, vous êtes revenu comme directeur sportif.

”C’était très différent car je devais remplacer la personne qui m’avait licencié (rires).”

Avec un sentiment de revanche ?

”Non, non. L’histoire est juste marrante. Quand le président Mario Franchi (NdlR : aujourd’hui à Verlaine) est venu me trouver, ça m’avait fait sourire. Au fond, je trouvais que c’était dommage de ne pas avoir pu capitaliser sur la bonne première saison. Et puis, les arguments pour me virer n’étaient pas bons, selon moi. Revenir à Seraing comme directeur sportif, c’était finalement une opportunité avec Christophe Grégoire. Je m’entendais super bien avec lui. Il est très intelligent, il connaissait le foot. J’étais là pour l’épauler, amener mon expérience. Quand je suis parti pour Waasland en D1, je lui ai dit : ‘Ton bouclier s’en va’. Trois mois plus tard, ils ne se sont pas privés de le virer.”

guillement "Les réunions concernant l'avenir du RBDB nous faisaient mal."

Et entre coach et directeur sportif, qu’avez-vous préféré ?

”Clairement, coach. Mais c’était intéressant d’être de l’autre côté de la barrière. Voir les relations avec les agents, les clubs, comment ça bouge, ça s’élabore, se construit. J’étais un DS très proche du staff. Tous les matins, avant l’entraînement, j’étais présent pour appréhender les problématiques du coach. J’étais plus un soutien du staff. C’était très riche en enseignements avec Christophe et le staff.”

Quels souvenirs gardez-vous de cette région ?

”Le bassin liégeois, c’est très vivant ! Je me souviens encore de Mario Franchi lancer son ‘Oufti’ (rires).”

Seraing et le RFB actuel, ce sont deux modèles différents. Lequel est idéal pour pérenniser le projet ?

”C’est difficile à dire. À Boussu, les dirigeants se sont projetés sur la saison avec beaucoup de révolutions à effectuer. On essaie d’évoluer, de s’améliorer. Chaque mois, il faut chercher l’argent. C’est une bataille au quotidien pour la direction. Mais que ce soit sur le terrain ou en coulisses, on bataille tous. Peut-être que l’avenir passera par un partenariat fort ou avec un club étranger ou avec un groupe d’investisseurs. Seule certitude : le club a choisi la voie locale. C’est son mérite. Les joueurs ont conscience que ce qu’ils ont ne vient pas d’un claquement de doigts. Car être joueur au RFB, ce n’est pas la même chose qu’à Zulte ou au Beerschot. C’est une bataille au quotidien mais avec la qualité de l’effectif, on peut y arriver.”

guillement "Quand je suis revenu comme DS, c'était pour remplacer celui qui m'avait viré."

Voir ces deux clubs s’affronter à ce niveau est une belle réussite finalement pour les Francs Borains.

”Ça veut dire que le RFB a bien travaillé depuis en effet. Qu’il a remis l’église au milieu du village, a assaini les comptes et puis sportivement, il a franchi les étapes une par une. Ce n’est jamais évident quand tu repars de si loin. Et puis, pour moi, l’histoire était belle de retrouver les Francs Borains il y a un an et demi. Certes, c’était un niveau inférieur, mais il y avait ce challenge de le refaire monter. Depuis 2014, Seraing a aussi évolué et a notamment joué en D1A. C’est devenu une infrastructure importante avec le soutien du FC Metz. Ce sera donc particulier samedi, avec deux équipes jeunes.”

Le bilan de neuf points en six matchs vous satisfait-il ?

”On ne peut pas s’en contenter. On doit se renforcer pour être plus exigeants. On doit continuer à performer et à mettre toutes les chances de notre côté. C’est une culture de travail et on a encore beaucoup à faire. Notamment avec la jeune génération à qui il faut rappeler ces valeurs tous les jours : enthousiasme, envie, générosité, le foot positif, le collectif… On doit aussi se concentrer sur nous-même et travailler là-dessus pour se bonifier et se sublimer à chaque sortie.”

À lire aussi

Les noyaux probables

Francs Borains : Chaabi, Chevalier, Curci, Diallo, Djoco, Donnez, Francotte, Gillekens, Kadiri, Healy, Itrak, Konaté, Lavie, Malungu, Mpati, Obissa, Piedeleu, Saussez, Walicki.

Sorti prématurément à Lommel, Guirassy souffre d’une élongation. Boulenger et Vandendriessche sont toujours indisponibles mais devraient bientôt pouvoir reprendre les séances collectives. Interdit de jouer contre Lommel, qui l’a prêté à Boussu, Kadiri rentre dans la sélection. (N. Dum.)

RFC Seraing : Galjé, Margueron, Desille, Nekadio, Tshibuabua, Solheid, Kilota, Ndiaye, Trémoulet, Spago, Kebe, Detienne, Dembélé, Mvoué, Cachbach, Guillaume, Bayo, Lepoint, Diarra, Sissoko, Douane, Camara, Raillot, Serwy, Fall, Soumah-Abbad.

Touché à la cuisse le week-end dernier, Sy souffre d’une petite déchirure et sera absent entre trois et quatre semaines. Métanire est de retour mais, pas encore suffisamment en forme, il ne devrait pas faire partie du noyau, tout comme Sègbè, pas encore au point physiquement. (M. F.)