En amont de la rencontre, l’école des jeunes du RFB a été présentée, tandis que François Faidherbe, actif depuis cinquante-cinq ans au club, était fêté comme il le mérite et donnait le coup d’envoi. D’entrée de jeu, les Borains mettaient la pression sur la défense visiteuse et obtenaient quelques situations chaudes. Suite à un contre, Obissa commettait une erreur permettant à Soumah-Abbad de se présenter seul devant Saussez, mais plaçait largement au-dessus de la cage (10e minute). Les Verts répliquaient dans la foulée via Lavie qui obligeait Margueron à se détendre. Ils dominaient largement la suite des débats, et s’octroyaient de nombreuses possibilités dont deux de Kadiri, une étant mal ciblée, l’autre étant stoppée avec brio par Margueron. Les Serésiens débutaient la seconde période de la même manière qu’ils terminaient la première, c’est-à-dire en se montrant nettement plus entreprenants. Ils en étaient rapidement récompensés par un but de Soumah-Abbad qui reprenait victorieusement un centre de Kébé. Ils doublaient même les chiffres suite à un corner de Cachbach qui tombait sur la nuque de Solheid. Ne retrouvant plus son jeu d’avant la pause, le RFB ne parvenait pas à revenir dans la partie et s’inclinait face à des Métallos qui remportent leur premier succès en déplacement depuis le 7 janvier.

Francs Borains : Saussez ; Mpati, Gillekens, Obissa (90e Walicki), Malungu ; Itrak (65e Chaabi), Diallo, Healy ; Chevalier, Kadiri (77e Curci), Lavie.

Seraing : Margueron ; Solheid, Tshibuabua, Ndiaye, Kébé ; Diarra (61e Kilota), Bayo (78e Sissoko), Lepoint, Cachbach, Douane ; Soumah-Abbad.

Arbitre : M. Stevens.

Avertissements : Ndiaye, Mpati, Diarra, Malungu, Healy, Lepoint, Lavie, Walicki.

Les buts : 49e Soumah-Abbad (0-1), 61e Solheid (0-2).