Le RFB a affiché deux visages pour offrir la victoire à Seraing

Par contre, ses protégés montraient un visage tout à fait différent après la pause. C’était incontestablement la mi-temps la plus catastrophique depuis le début de la compétition. Encaissant rapidement deux buts, ils sont restés sans réaction, ce qui n’est pas dans leurs habitudes, ce que déplore le coach : “On est revenu sur la pelouse avec une drôle de mentalité. Nous encaissons deux buts évitables. Mais ce que je regrette le plus, c’est le manque de réaction derrière, car nous ne sommes pas arrivés à réagir, même en effectuant des changements. On a l’impression que les joueurs se sont dits qu’ils avaient laissé passer leur chance. Certains plus que d’autres. Je n’ai pas senti une grosse révolte dans le chef des joueurs, car je suis persuadé que si on en marque un, on revient dans le match. Il n’y a pas eu de sursaut, de supplément d’âme pour aller chercher quelque chose.”

Rien ne fonctionnait, et pourtant Arnauld Mercier a tenté le tout pour le tout en jouant avec quatre attaquants. “J’ai pris des risques au maximum. Après, c’est une question de conviction, de volonté d’y croire. Mais on a bien vu qu’après le deuxième but, on y croyait beaucoup moins sur les actions. Donc, on doit travailler sur le mental.” Les Borains doivent une fière revanche à leurs supporters, à commencer par le déplacement chez les jeunes brugeois samedi soir.

Francs Borains – Seraing 0-2

Francs Borains : Saussez ; Mpati, Gillekens, Obissa (90e Walicki), Malungu ; Itrak (65e Chaabi), Diallo, Healy ; Chevalier, Kadiri (77e Curci), Lavie.

Seraing : Margueron ; Solheid, Tshibuabua, Ndiaye, Kébé ; Diarra (61e Kilota), Bayo (78e Sissoko), Lepoint, Cachbach, Douane ; Soumah-Abbad.

Arbitre : M. Stevens.

Avertissements : Ndiaye, Mpati, Diarra, Malungu, Healy, Lepoint, Lavie, Walicki.

Les buts : 49e Soumah-Abbad (0-1), 61e Solheid (0-2).