Thierno Diallo, dix-neuf ans, est la révélation du début de saison des Francs Borains : “Il y a deux ans, j’évoluais au Crossing de Schaerbeek”

”Certes, nous restons sur deux défaites consécutives, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter actuellement, ni de stresser. On a des qualités et on le sait ; on va se battre et continuer à travailler pour rebondir. Tous les matchs sont compliqués, aussi bien pour nous que pour nos adversaires à qui nous posons des problèmes également. Tout le monde peut battre tout le monde. On n’a pas à rougir de notre parcours jusqu’ici car nous n’avons jamais été ridicules. On a notre carte à jouer dans cette compétition. À nous de faire un gros match contre Bruges pour renouer avec le succès”, précisait Thierno Diallo le médian de dix-neuf ans qui s’est acclimaté rapidement à la D1B et à son nouvel environnement, réalisant un très bon début de saison.

”Il y a deux ans, j’évoluais au Crossing de Schaerbeek (D3 ACFF) et l’an dernier avec l’équipe B du Sporting de Charleroi (N1). Beaucoup de gens pensaient que je n’y arriverais pas. Mais les choses ont toujours été claires dans mon esprit : je suis venu pour jouer. Je travaille pour ça ; pas pour attendre mon tour patiemment. Je crois en moi et en mes qualités, même si je sais que je dois encore corriger plein de choses.”

Pour cette rencontre, Arnauld Mercier devrait effectuer quelques changements. Tainmont et Guirassy sont rétablis, Vandendriessche devra encore patienter.

Noyau : Chaabi, Chevalier, Curci, Diallo, Djoco, Donnez, Francotte, Gillekens, Guirassy, Healy, Itrak, Kadiri, Lavie, Malungu, Mpati, Obissa, Piedeleu, Saussez, Tainmont, Walicki.