Troisième défaite de rang pour les Francs Borains

Les Verts répliquaient par Gillekens sur coup franc, Kadiri et Itrak, mais à chaque fois hors cadre. Peu avant la pause, suite à un centre, Lenn De Smet était plus prompt que Malungu, et prolongeait dans le but. La seconde période était identique, même si les occasions locales étaient moins nombreuses. Il fallait néanmoins un arrêt de Djoco devant Barbera pour maintenir le RFB dans le match, peu après une faute de Francotte à l’entrée du rectangle qui aurait pu valoir un penalty, mais l’arbitre la jugeait à l’extérieur. Arnauld Mercier modifiait son dispositif à vingt minutes du terme, en passant à trois derrière, mais rien n’y changeait, les Borains buvaient le calice jusqu’à la lie en étant réduits à dix suite à l’exclusion de Djoco qui a eu un mauvais geste sur Barbera, et subissaient un troisième revers de rang.

Club NXT – Francs Borains 1-0