Les Francs Borains n’ont rien à revendiquer dans cette rencontre

" Ce sont des décisions fortes, mais des erreurs individuelles ont été commises ces derniers temps. Quand on prend cinq buts en deux matches, il faut changer les choses “, commentait Arnauld Mercier. Malheureusement pour les Borains, cela n’a pas porté ses fruits, avec une nouvelle défaite à la clef, suite à un but de Lenn De Smet bien servi par son frère. C’est le troisième revers consécutif sans inscrire le moindre but. Certes, il y a eu des tentatives, Gillekens (16e), Kadiri (17e), Itrak (29e) et Lavie (65e) mais toutes hors cadre. On n’a recensé qu’un seul tir cadré, un coup franc de Chevalier capté facilement par De Corte. Peu, trop peu que pour revendiquer quoi que ce soit. D’autant que les Brugeois se montraient beaucoup plus incisifs, plus justes dans leurs gestes, à l’image de Homma, qui a régalé le public en réussissant tout ce qu’il entreprenait.

"Les joueurs sont abattus car ils fournissent des efforts, malheureusement pas au bon moment, quand il faut être percutant et lors du dernier geste. En deuxième mi-temps, on a voulu changer rapidement la donne en essayant d’apporter de la créativité. On a un peu réussi à les perturber, mais pas assez. J’attends plus dans l’investissement, dans le fait de se battre, de combattre. Je ne dis pas que les joueurs ne le font pas, mais certains doivent le faire plus encore, ce qui me soucie”, reconnaissait le coach qui a deux semaines pour préparer le prochain match face au Patro. "L’idée est de travailler encore davantage. On va essayer une autre formule pour tenter de se montrer plus efficace”.