Teddy Chevalier : “Je n’ai jamais triché, et je ne tricherai jamais”

"Le but encaissé nous a fait du mal, car jusque-là, on était pas mal tout en respectant les consignes. Puis, nous n’avons réussi à relever la tête et à marquer les occasions, ou alors on fait les mauvais choix”, admettait l’attaquant à nos confrères d’Eleven à l’issue de la rencontre samedi soir au Schiervelde, avant de pousser un coup de gueule :

”À un moment, il faut dire les vérités. On peut ne pas être bon, mais il y a une chose qui est sûre, c’est que je n’ai jamais triché depuis que je suis arrivé aux Francs Borains et je ne tricherai jamais. Je me donnerai toujours à fond pour ce club qui a lancé ma carrière en Belgique. Par contre, quand j’entends Chevalier ceci Chevalier cela, par certaines personnes, ils se reconnaîtront, je n’ai qu’une chose à dire : soyez contents que Chevalier est au RFB. Vous pouvez dire que j’ai la grosse tête, ce n’est pas le cas du tout, j’ai bien les pieds sur terre. Mais je ne peux pas accepter qu’on me salisse de la sorte, et prendre tout pour les autres ou pour l’équipe. Je ne suis pas seul dans l’équipe. Le club s’appelle les Francs Borains, pas les Francs Chevalier,” déclarait-il avant de poursuivre :

”Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, j’ai beaucoup de respect pour les habitués. Par contre, les footix, ceux qui sont arrivés cette année parce qu’on est en D1B, et qui critiquent à tort et à travers, arrêtez ! Car, ça commence à m’énerver. À un moment, il y a des vérités qui vont sortir. Celui qui veut venir me voir, il n’a qu’à venir au stade, je suis là tous les jours. C’est un petit coup de gueule que je tenais à faire passer.”

Voilà qui est clair de la part de l’attaquant qui, on le rappelle pour ceux qui l’auraient oublié, avait inscrit trente buts et délivré vingt-cinq passes décisives l’année dernière en N1.

Par ailleurs, Ouparine Djoco, en prêt de Clermont où il a joué plusieurs matches de L1, faisait ses grands débuts en championnat. Si le gardien a réalisé une bonne prestation, il a bouclé celle-ci par une exclusion stupide.

”J’ai appris dans la semaine que je débutais à Bruges. Je suis déjà content d’avoir joué, même si je suis venu ici pour être performant et pour obtenir un maximum de temps de jeu. Mais c’est assez frustrant de perdre. Dommage cette carte rouge. En fait, je vais pour récupérer le ballon, je comprends par son geste de la tête que l’attaquant m’insulte, je mets les poings en mode protection, et il en rajoute en se laissant tomber,” reconnaissait avec regret Ouparine Djoco, avant d’évoquer le début de saison :

”Nous avons démarré le championnat de manière débridée. Il n’y a pas beaucoup de monde qui nous voyait gagner à Zulte Waregem. Depuis, les équipes nous observent et savent comment on joue. Il faut donc avoir plusieurs cordes à son arc, être plus imprévisible. C’est difficile d’enchaîner, mais avec le travail ça va revenir.”