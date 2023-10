Alessio Curci est revenu aux Francs Borains après la parenthèse internationale : “Avec le Luxembourg, on croit toujours à l’Euro 2024”

”Mais tant que la qualification est possible, on y croit ! s’encourage Alessio Curci. D’autant qu’on peut encore y parvenir grâce à la Nations League et les playoffs au printemps. Via les qualifications, je crois que ce sera difficile. La Slovaquie ne va plus lâcher de points.”

Une sélection en progression

Ces bons résultats ne laissent en tout cas personne indifférent au pays. “On sent vraiment l’engouement. On n’est plus l’équipe d’il y a 7-8 ans. Le stade était plein pour la Slovaquie. On a franchi un cap, les supporters le voient et nous suivent davantage, sourit l’international luxembourgeois. Ces résultats, ce n’est pas le fruit du hasard ou juste une génération dorée. Au pays, ils ont mis sur pied un centre de formation qui aide ensuite les gamins à rejoindre les structures des grands clubs comme j’ai pu le faire en rejoignant Mayence à 16 ans.”

Jeune joueur découvrant le monde pro auquel il rêvait depuis ses premiers pas avec des crampons sur le terrain de Redang, le numéro 16 du Stade Vedette n’a malheureusement pas encore verrouillé la cible en 276 minutes de jeu dans cette campagne (il a joué six des huit matchs). Il a toutefois pu se frotter au très haut niveau, notamment au Portugal en septembre. Un souvenir mitigé malgré sa titularisation.

”C’était une lourde défaite (NdlR : 9-0). Je ne me suis pas éternisé sur le terrain. Je n’ai d’ailleurs échangé mon maillot avec personne, souffle le frère aîné de Luca. Bon, en face, c’étaient aussi des joueurs de classe mondiale. En les affrontant, j’ai pu constater ce à quoi doit ressembler un joueur pro. C’était compliqué mais cela reste une bonne expérience.”

Alessio Curci est international luxembourgeois. ©IMAGO/Majerus

Il a tenté le Standard

Cette motivation et cette expérience, il va les mettre au service d’une équipe des Francs Borains qu’il a rejointe cet été, retrouvant Levi Malungu qu’il a côtoyé quelques mois au Standard, à 14 ans. Une période qu’il a abrégée pour mieux rebondir deux ans plus tard à Mayence.

”C’était trop tôt pour moi. Essayer de percer au Standard m’aurait plus cassé, se souvient-il. Rejoindre Mayence à 16 ans m’a aidé dans mon développement personnel. Là-bas, tout était bien organisé. Ensuite, on a décidé de mettre fin à notre collaboration. Ce que je pouvais avoir ne correspondait plus à mon style de jeu.”

À Boussu, s’il a découvert un tout nouvel encadrement, il a aussi franchi une étape dans sa vie privée s’installant avec Djamilla, sa compagne depuis sept ans déjà, découvrant les joies de la vie de couple.

Un RFB en panne

Sur le terrain du RFB, il n’a pas encore franchi le pas, celui de devenir titulaire, ne comptabilisant que deux titularisations et 33 % de temps de jeu dans l’ombre de Chevalier ou encore Lavie.

”J’essaie de m’adapter dans un nouveau pays après cinq années en Allemagne mais je me plais bien. J’essaie d’apporter ce que je peux. Je suis un joueur qui part dans la profondeur, dans le dos des défenseurs. Je peux aussi jouer sur les flancs, décrit le petit-fils d’Italiens de Pescara. Mais avec un but seulement à mon compteur (NdlR : contre le Beerschot), je ne peux pas être content. Malheureusement, je n’ai pas eu beaucoup d’occasions non plus, les situations ne se présentent pas souvent pour nous.”

Les Boussutois restent sur trois défaites de rang… sans marquer. De quoi les envoyer à la 10e place avant la réception du Patro Maasmechelen, un match important. “On doit stopper cette mauvaise période, on doit inverser la tendance, lance ce fan de Marseille. Dimanche, c’est clairement la victoire à tout prix. Mais cette panne offensive ces trois matchs ne veut pas dire qu’on ne marquera plus ! Dans un championnat, toutes les équipes connaissent des hauts et des bas. On restait sur une belle série et on doit pouvoir la retrouver.”